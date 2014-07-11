Mevlana Müzesi'ndeki 2 santimetrelik Kur'an

Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1926'da müze haline getirilen Mevlana Müzesi'nde çok sayıda eserin sergilendiğini söyledi.



Her yıl yüz binlerce ziyaretçinin geldiği müzeyi, geçen yıl 2 milyon 200 bin civarında yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ifade eden Benli, ziyaretçiler için yeni teşhir ve tanzimlerle hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.



"Sancak Kur'an-ı Kerim'i dikkati çekiyor"



Benli, müzenin en gözde ve dikkati çeken eserlerinin, "Huzur-u Pir" adı verilen alanda sergilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hemdem Sait Çelebi, burada kendisinin ve diğer Mevlevi ailelerinin kitaplarıyla bir kütüphane oluşturmuştur. Bu kütüphane içinde çok güzel, nadide ve mükemmel eserler vardır. Müzede çok sayıda Kur'an-ı Kerim sergileniyor. Bunlardan biri; Selçuklu vezirlerinden Celaleddin Karatay'a ait olan Kur'an-ı Kerim. Oldukça eski, 750 yıllık bir eser. Selçuklu döneminin en eski eserlerinden. 16. yüzyıla ait Kur'an-ı Kerim'ler var. Yine oldukça dikkati çeken, sancak Kur'an-ı Kerim'i olarak ifade ettiğimiz, minicik bir Kur'an var. Bu kitap, orduda sancağın içine takılan çok nadir Kur'an-ı Kerim'lerden bir tanesi. Bu Kur'an-ı Kerim'de 6 bin 666 ayetin tamamı bulunuyor. Büyüklüğü 2-3 santimetre civarında. Ancak üzerindeki cildini çıkarıp sadece yazılı alanını dikkate alırsanız daha da küçük olduğunu görürsünüz."



En büyük ve en küçük yan yana sergileniyor





Sancak Kur'an-ı Kerim'inin müzedeki en büyük Kur'an ile yan yana sergilendiğini dile getiren Benli, şöyle devam etti:



"Özellikle yabancı ziyaretçiler, küçük Kur'an-ı Kerim'i gördüklerinde oldukça şaşırıyor. Selatin camileri için battal boyuttaki Kur'an ile bu minik Kur'an-ı Kerim'i yan yana koyduk. Ziyaretçiler yan yana sergilenen küçük ve büyük Kur'an-ı Kerim arasında bir kıyaslama yapıyor ve hayranlıklarını gizleyemiyorlar."





Benli, sancak Kur'an-ı Kerim'inin zaman zaman bakımdan geçirildiğini, bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrar sergilenmeye devam ettiğini bildirdi.



Müzede bir kadın hattatın yazdığı Kur'an-ı Kerim'in de ilgi gördüğüne değinen Benli, "Fatma adındaki bir hattata ait bu Kur'an da 16. yüzyıla ait. Günümüze kadar ulaşan Kur'an-ı Kerim'lerin birçoğu erkek hattatlar tarafından yazılmış. Bu eser ise bir hanım tarafından yazılmış. Bu Kur'an, geçmişte hanımların da hat sanatına ne kadar önem verdiklerini gösteriyor" diye konuştu.