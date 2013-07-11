Mide rahatsızlığı olanlara Ramazan uyarıları

Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji bölümünden Doç. Dr. Alper Yurci, reflü hastalarının ramazan ayında sahuru atlamamaları, ülser ve gastrit hastalarının da yemek miktarlarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.



Yurci, yaptığı yazılı açıklamada, oruç tutarken mide sağlığını korumak için sahur ve iftarda sağlıklı beslenmek, iftar sonrasını ara öğünlerle desteklemek ve bol sıvı tüketmenin çok önemli olduğunu ifade etti.



Ramazan ayında özellikle reflü, ülser ve gastrit hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yurci, "Reflü hastaları sahuru atlamamalı, ülser ve gastrit hastaları yemek miktarına dikkat etmeli. Toplumun yüzde 20’sinde görülen reflü şikayetleri, beslenme düzeninin değiştiği dönemlerde artmaktadır. Reflü hastası oruç tutmak istiyorsa sahuru kesinlikle atlamamalı, sahurda yemek yedikten hemen sonra yatmamalıdır. Gastrit ve ülser hastalarıramazan süresince sağlıklı beslenme kurallarına mutlaka uymalıdır. Çünkü çok miktarda yemek, hazımsızlığa, karın ağrısına, bulantı ve kusmaya neden olabilir" ifadelerini kullandı.



Mide sorunları olanlara özel iftar ve sahur menüsü



Yurci, mide rahatsızlığı olan kişiler için özel iftar ve sahur menüleri oluşturulduğuna dikkati çekerek, şu önerilerde bulundu:



"İftar için: 1-2 küçük hurma, 1 kase çorba, 1-2 dilim kepekli ekmek, 1 parça yağsız peynir, zeytin. 15-20 dakika sonra 1 porsiyon beyaz et (tavuk, hindi ya da balık), ekmek yerine az miktarda kepekli pirinçten yapılmış pilav ya da makarna, zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt, salata. 2-3 saat sonra bir porsiyon meyve. Sahur için: 1 tabak zeytinyağlı sebze, 1-2 dilim kepekli ekmek, sütlü tatlı ya da az şekerli komposto, meyve, bol miktarda su."