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    18.06.2015 - 11:09 |

    Mıhlama tarifi

    Karadeniz bölgesine özel bir yemek olan enfes mıhlamayı sahurlarda tercih edebilirsiniz.

    Mıhlama tarifi

    Malzemeler:

    1 bardak mısır unu

    250 gram dil peyniri

    100 gram tereyağı

    2 bardak su

    Yapılışı:

    Tereyağını tavaya koyun. Eritin ve mısır ununu ekleyin. Karıştırarak kavurun. Üzerine suyu ekleyip bir süre karıştırın. Dil peynirini de ekledikten sonra eriyene kadar pişirin.

    Dil peyniri eridikten sonra tereyağ yandan yükseldiğinde ocaktan alabilirsiniz.

    Yanında bazlama ile servis edebilirsiniz.

    Afiyet olsun!

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