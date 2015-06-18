18.06.2015 - 11:09 |
Mıhlama tarifi
Karadeniz bölgesine özel bir yemek olan enfes mıhlamayı sahurlarda tercih edebilirsiniz.
Malzemeler:
1 bardak mısır unu
250 gram dil peyniri
100 gram tereyağı
2 bardak su
Yapılışı:
Tereyağını tavaya koyun. Eritin ve mısır ununu ekleyin. Karıştırarak kavurun. Üzerine suyu ekleyip bir süre karıştırın. Dil peynirini de ekledikten sonra eriyene kadar pişirin.
Dil peyniri eridikten sonra tereyağ yandan yükseldiğinde ocaktan alabilirsiniz.
Yanında bazlama ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!