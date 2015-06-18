Mıhlama tarifi

Malzemeler:

1 bardak mısır unu

250 gram dil peyniri

100 gram tereyağı

2 bardak su

Yapılışı:

Tereyağını tavaya koyun. Eritin ve mısır ununu ekleyin. Karıştırarak kavurun. Üzerine suyu ekleyip bir süre karıştırın. Dil peynirini de ekledikten sonra eriyene kadar pişirin.

Dil peyniri eridikten sonra tereyağ yandan yükseldiğinde ocaktan alabilirsiniz.

Yanında bazlama ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!