Mukabele nedir? Televizyondan mukabele dinlemekle hatim yapılır mı?

Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir.

Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz ile bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okunarak mukabele yapılır.

TELEVİZYONDAN MUHABELE DİNLEMEKLE HATİM YAPILMIŞ OLUR MU?

Hatim, Kur’an’ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd’den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır. Hatim yapmış olmak için Kur’an’ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.