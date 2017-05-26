Obezite ameliyatı geçirenler oruç tutabilir mi?

Prof. Dr. Halil Coşkun ile birlikte çalışmalar yürüten Uzm. Bariatrik Dyt. Nazlı Acar, bazı kurallara uymak kaydıyla obezite ameliyat sonrası ilk yılı tamamlayan hastaların hekimlerine danışarak oruç tutabileceğini söylüyor.

Dyt. Nazlı Acar, obezite ameliyatı geçirmiş hastalara Ramazan için şu tavsiyelerde bulunuyor:

RAMAZAN’DA AMAÇ KİLO VERMEK OLMAMALI

“Bir obezite ameliyatı geçirmiş hastaysanız; Ramazan Ayı dendiğinde ilk aklınıza gelmesi gerekenler:

• Sahur ve iftar menüleri

• Katı sıvı ayrımı

• Protein miktarı



Ramazan ayı boyunca doğru amaç; “Kilo vermek değil, kilo korunumu sağlayabilmek” olmalıdır.

Obezite ameliyatı geçirmiş kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey; ana öğünlerini kompleks karbonhidratlar ve yüksek kalitede protein içerikli olmasına özen göstermesi ve aynı zamanda besin takviyelerini ihmal etmemeleri yönünde olmalıdır.





SAHUR İÇİN ÖNERİLER

Ramazan ayında sahur yapmak günlük gereksinimler, kalori dengesi ve gün boyu enerjik kalmak açısından son derece önemlidir.

Neler Tercih Edilmeli?

• Proteinden zengin besinler

• Yüksek lifli yiyecekler

• Kompleks karbonhidratlar (tam tahıllı ürünler) hem sindirim sistemi için hem de uzun süreli tokluk hissi için tercih edilmelidir.



Sahurdaki Seçenekler

• Yumurta/peynir çeşitleri

• Peynirli tam tahıllı sandviç

• Taze veya kuru meyve (özellikle kabızlık için 1 -2 kuru kayısı)

• Tuzsuz ve kavrulmamış yağlı tohumlar (miktar kontrolü yapılarak ceviz, fındık, badem gibi)

Beslenme açısından bu dönemde hem katı sıvı ayrımına dikkat etmeli hem protein ağırlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. Öğünlerinizde sabırlı olup uzun sürede, gerekirse birkaç seferde (sahuru ikiye bölmek gibi) yapmaya çalışınız. Sahur için uzunca bir süre ayırmayı ihmal etmeyiniz!





İFTAR TÜYOLARI

• İftarınızı ikiye bölün; iftarınızı ikiye bölmek uzun süreli açlık sonrasında oluşabilecek kan şekeri dengesizliğini de önleyecektir.

• Geleneksel tatlılar yerine kuru meyve tercih edin (sınırlı ölçüde hurma gibi)

İftarda ilk öğünde tercih edilebilecekler;

• 1 bardak su

• Ilık çorba (1-2 kaşık)

• Hurma

En az 15-20 dakika ara!

İftarda ikinci öğünde tercih edilebilecekler;

• Tavuk/balık/kırmızı et (uygun pişirme teknikleri uygulanarak) veya etli sebzeli yemekler

• Yağsız yoğurt (1 çay bardağı kadar)

İftarın ikiye bölünmesi tokluk sinyalleri ile aşırı yemek yenmesini de engelleyebilmektedir.

İftardan 1 saat sonra su yudumlamayı, süt veya ayran gibi sıvı almayı ihmal etmeyiniz.”



Oruc tutarken susuzluğu giderecek besinler