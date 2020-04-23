Ordu, Sivas ve Tokat Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta Ordu, Sivas ve Tokat Ramazan imsakiyesi...

Ordu, Sivas ve Tokat Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Ordu, Sivas ve Tokat Ramazan imsakiyesi...
Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en Ã§ok araÅŸtÄ±rÄ±lan konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Ordu, Sivas ve Tokat'ta yaÅŸayan vatandaÅŸlar, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±rken Ã¶zellikle bugÃ¼n 'Ordu, Sivas ve Tokat sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusu soruluyor. Ä°ÅŸte Ordu, Sivas ve Tokat oruÃ§ ve sahur vakti...
Ramazan bereket ayÄ±dÄ±r. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ bu ayda, gÃ¼nahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar, dualarÄ± kabul eder. Milyonlarca MÃ¼slÃ¼man bu hayÄ±rlÄ± ay iÃ§in heyecanlanÄ±rken bu gece ilk sahur yapÄ±lacak. OruÃ§ tutmak isteyenler niyet edecekler. Ordu, Sivas ve Tokat illerinde yaÅŸayanlar ÅŸimdi, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±p 'Ordu, Sivas ve Tokat sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusunu soruyor.
ORDU, SÄ°VAS VE TOKAT Ä°FTAR VAKÄ°TLERÄ°
24 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ Ordu'da ilk sahur 03.54 ilk oruÃ§ 19.24; Sivas'ta ilk sahur 04.02 ilk oruÃ§ 19.26 ve Tokat'ta ilk sahur 04.01 ilk oruÃ§ 19.29'da aÃ§Ä±lacak.
ORDU 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
SÄ°VASÂ 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
TOKATÂ 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
ORDU RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
SÄ°VAS RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
TOKAT RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
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