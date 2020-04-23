Ordu, Sivas ve Tokat Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta Ordu, Sivas ve Tokat Ramazan imsakiyesi...

Ramazan bereket ayÄ±dÄ±r. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ bu ayda, gÃ¼nahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar, dualarÄ± kabul eder. Milyonlarca MÃ¼slÃ¼man bu hayÄ±rlÄ± ay iÃ§in heyecanlanÄ±rken bu gece ilk sahur yapÄ±lacak. OruÃ§ tutmak isteyenler niyet edecekler. Ordu, Sivas ve Tokat illerinde yaÅŸayanlar ÅŸimdi, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±p 'Ordu, Sivas ve Tokat sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusunu soruyor.

ORDU, SÄ°VAS VE TOKAT Ä°FTAR VAKÄ°TLERÄ°

24 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ Ordu'da ilk sahur 03.54 ilk oruÃ§ 19.24; Sivas'ta ilk sahur 04.02 ilk oruÃ§ 19.26 ve Tokat'ta ilk sahur 04.01 ilk oruÃ§ 19.29'da aÃ§Ä±lacak.

ORDU 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

SÄ°VASÂ 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

TOKATÂ 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

ORDU RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°





SÄ°VAS RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°





TOKAT RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

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