Oruç cildi yeniliyor

Doğru nefes alıp vererek ve aşırı beyin faaliyetlerini azaltıp, herkesin kendi bedenine yoğunlaşarak çok daha kolay oruç tutabileceğini dile getiren Beslenme Danışmanı Dr. Gönül Ateşsaçan, “Oruç tutmak tam bir arınma yani detoksdur.



Vücut toksinlerden arınır ve tüm organlar sindirimle uğraşmak yerine kendini yeniler, cildimiz de buna dahildir. Unutulmaması gereken konu bolca sıvı alınması gerekmektedir. Bunu da en kolay su, taze meyvelerden yapılmış meyve kompostosu ve ayrandan alabiliriz. Oruç tutmayı cildiniz ve güzelliğimiz açısından avantajlı hale getirebiliriz.



Bol sebze meyve tüketmek, sahurda mutlaka yumurta, bol meyve, peynir, süt gibi protein ağırlıklı beslenmek, iftarda ise yine protein ve sebze tüketmemiz uygundur” diye konuştu.



“SAHUR BESLENMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR”



Sahur beslenmesinin önemine dikkat çeken Ateşsaçan, “Sahurda alınması uygun olan destek ürünler; multivitamin, antioksidan, omega 3, C vitamini, kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi doğal karışımlar, şeker düşmesi olanlar için de krom olmalıdır.



Sahura kalkmak yerine gece yatmadan önce kahvaltı veya ağır yemekler yenmesi açlık suresini uzatacağı için metabolizma hızın düşmesine, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk ve dikkat azalmasına neden olabilir Bu nedenle sahur beslenmesi oldukça önemlidir” dedi.



“GÜNDE 10-12 BARDAK SU TÜKETİLMELİDİR”



Ramazan dışında cilt güzelliği için neler yapılması noktasında da bilgiler veren Ateşsaçan, “Antixidan destek alınabilir. Günde 10-12 bardak su tüketilmelidir. C ve E vitaminleri, bolca yeşil yapraklı sebzeler, lahana, pazı, havuç, biber tüketilmelidir.



Cilt için bolca su ve bol oksijen gerekli .Bu arada mutluluk hormonu olan serotonini unutmayalım, mutluyken kan akışı dengelenir , cilt pembeleşir ve güzelleşir” ifadelerini kullandı.



“YAZIN AMBALAJLI İŞLENMİŞ GIDALARI TÜKETMEYİN”



Cildimiz için tüketilmesi gereken besinleri de sayan Ateşsaçan, “Antioksidanları kullanmak, cildi ve damarları korur.



Meyvelerden böğürtlen, yaban mersini, elma, kiraz, siyah erik, ahududu, kızılcık, çilek, avokado, portakal, kırmızı üzüm; sebzelerden brokoli, zencefil kökü, sarımsak, kırmızı lahana, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı biber, havuç, soğan, domates yağlı tohumlardan fındık, ceviz tahıllardan yulaf ezmesi, kabuklu pirinç tüketilmelidir. Yazın özellikle ambalajlı, işlenmiş gıdaları tüketmeyin.



Taze meyve ve sebze tüketmeye özen gösterin. Katkı maddelerinin hepsi toksindir. Zehir vücutta yağların toplanmasına neden olur” şeklinde konuştu.

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