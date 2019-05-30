Din İşleri Yüksek Kurulu, cevabı merak edilen o sorutyu yanıtladı. Artık bolluk ve bereket ayı Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İslam alemi bu kutsal ayda oruçlarını tutarak bol bol ibadet etti. .eşitli sebeplerle oruç tutamayanlar ise bir sorunun cevabını merak ediyor: Oruç fidyesi nasıl ödenir. Detaylar haberimizde...

ORUÇ FİYESİ NASIL ÖDENİR?

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.