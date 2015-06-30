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    30.06.2015 - 06:44 |

    Oruç kefareti hangi durumlarda gerekir?

    Onbir ayın sultanı Ramazan ayında iyilik yapmak ve ibadetlerimizi yerine getirmek büyük önem taşır. Peki Ramazan'da hangi durumlarda oruç kefareti gerekir?

    Oruç kefareti hangi durumlarda gerekir?

    Sual: Ramazan günü orucu bozup kefaret gerektirenler ve gerektirmeyenler nelerdir?

    CEVAP

    Gerektirenler şunlardır:

    1- Bilerek yiyip içmek.

    2- Cinsel ilişkiye girmek.

    3- Ramazanda, kaza gerektiren bir şey yaparak orucunu bozanın, aynı ramazanın başka gününde de bu şeyi, "nasıl olsa kefaret gerektirmiyor" diye kasten yine yapması.

    4- Sigara içmek.

    5- Gıybet, sürme çekmek ve kan aldırmak gibi, orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra, oruç bozuldu sanarak, yiyip içmek.

    Ramazan orucunu kasten bozduğu hâlde, kefaret gerektirmeyen bazı hâller:

    Bir kadın, orucunu kasten bozsa, sonra o gün iftardan önce hayz olsa kefaret gerekmez. (Tahtâvî)

    Orucunu kasten bozduktan sonra, o gün bayılana veya oruç tutamayacak kadar hastalanana kefaret gerekmez. (Hindiyye, Kadıhan)

    Ciddi bir tehditle orucu bozdurulan kimseye kefaret gerekmez. (Kadıhan)

    Susuzluktan hastalanacak veya ölebilecek durumda olan kimse, orucu bozup, kaza edebilir. Kefaret gerekmez. (Redd-ül-muhtar)

    Niyetli orucu sefere çıkınca bozmak günahtır, ama günah işlese de, seferde bozduğu için kefaret gerekmez. (Cevhere)

    Ağız dolusu kusan veya ihtilam olan kimse, orucum bozuldu sanarak yiyip içerse kefaret gerekmez. (Redd-ül-muhtar)

    İğne olduktan sonra yiyip içse, kefaret gerekmediği gibi, kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi kasten yutmak da kefaret gerektirmez. (Nimet-i İslam)

    Daha imsak vaktine vakit var sanarak veya güneş battı diye yiyip içenin orucu bozulur, kefaret gerekmez. (M. Zühdiyye)

    Şâfiî'de, ilişkide bulunan erkeğe kefaret gerekir, hanımına kefaret gerekmez. (Tuhfe)

    Ramazan ayı dışında, ne sebeple oruç bozulursa bozulsun kefaret gerekmez.

    KAYNAK: Dinimizislam.com

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