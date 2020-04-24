Oruç nasıl açılır? sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor. Recep ve Şaban ayı sonrasında gelen Ramazan ayı Müslüman alemi için mübarek aylar içerisinde bulunuyor. Ramazan ayı ibadetlerle geçiliyor. Oruç tutan vatandaşlar orucun nasıl açılacağını araştırıyor. Peki oruç nasıl açılır oruç açma duası nedir?

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

İFTAR YAPILIRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

İFTAR YAPILIRKEN OKUNACAK DUANIN ANLAMI

Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.