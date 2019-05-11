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    11.05.2019 - 21:51 |

    Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

    Ramazan ayı tüm İslam aleminde coşku ve sevinç ile karşılandı. Müslümanlar oruç tutup ibadet ederek Ramazan'ı eda ederken, bazı konularda kafalarında oluşan soru işaretlerine de cevap arıyor. Bunlardan birisi de "Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir?" sorusu. İşte cevabı...

    Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

    Ramazan ayı Müslümanlar için oruç ve ibadet ayı demek. Bazı konular ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bunlardan birisi de orucu bilerek bozma konusu. Peki dinimizde orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

    ORUCU BİLEREK BOZMANIN CEZASI NEDİR?

    Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

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