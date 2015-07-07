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    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Peynirli gül böreği
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    07.07.2015 - 11:37 |

    Peynirli gül böreği

    Enfes peynirli gül böreği tarifimizle sahur sofralarına sıcacık ve doyurucu bir lezzet hazırlayabilirsiniz.

    Peynirli gül böreği

    Malzemeler:

    3 yufka

    250 gram ezilmiş beyaz peynir

    2 bardak süt

    1 yumurta

    Yeteri kadar tereyağı

    Yapılışı:

    Sütü ve yumurtayı iyice çırpın.

    Yufkaları ortadan ikiye bölün ve sütlü yumurta karışımını yufkaya fırçayla sürün.

    Geniş kısmına peyniri koyup arasına ufak bir parça tereyağı kesip koyun.

    Rulo şeklinde sarın ve ardından yufkayı kendi etrafında dolayıp uç kısmı alt tarafa doğru sıkıştırın.

    Tüm yufkalar bitene kadar aynı şekilde sarın.

    Böreklerin üzerine kalan sütlü karışımı sürün. Ufak parça treyağı koyup susam ve çörek otu serpin.

    200 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

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