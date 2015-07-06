Peynirli sucuklu pide

Malzemeler:



4,5 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

2 çorba kaşığı yoğurt

Köy peyniri

Mozzarella

2 yumurta

1 demet maydanoz

1 kase patlıcanlı domates sos

Yarım sucuk

100 gram kaşar peyniri

Kekik

Tereyağı

Tuz

Su





Hazırlanışı:

Hamuru hazırlamak için geniş bir kabın içine unumuzun tamamını boşaltıyoruz. Diğer malzemeleri koymak için ortasını açıyoruz. Ortasına yaş maya, su, tuz ve yoğurdu koyuyoruz. Mayayı elinizle çözerek iyice yoğuruyoruz. Mayalanması için beklemeye alın.



Peynir harcı için; bir kaba köy peyniri, örgü mozerallayı minik parçalar ayırarak koyun. İsterseniz rendeleyin, isterseniz çatalla ezin. Büyük parça peynir seviyorsanız küp küp doğrayabilirsiniz. Maydonozu ince ince kıyıp peynir karışımına ekleyin. Son olarak yumurtaları da içerisine kırın ve karıştırın. Peynir harcımız hazır..



Sucuk harcı için: Başka bir kaba patlıcanlı domates sosumuzu koyun. Sucukları minik küpcükler halinde doğrayıp kabımıza koyuyoruz. İçine biraz kekik katıp, kaşar peynirinide rendeleyin. Ve karıştırın. Sucuklu harcımızda hazır..



Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Daha sonra bu bezeleri avuç içi büyüklüğünde açıyoruz. İçerisine biraz peynirli harçtan, birazda sucuklu harçtan koyup, resimdeki gibi uçlarını kıvırarak pide şekli veriyoruz. İsterseniz peynir ve sucuklu harcı ayrı ayrı pideler halinde de yapabilirsiniz. Hazırlanan pideleri 200 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra , kenarlarına tereyağı sürüp o şekilde servis ediyoruz.



