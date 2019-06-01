Piruhi tarifi! Piruhi nasıl yapılır?

PİRUHİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için;

2 su bardağı un

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için;

300 gr kıyma

1 adet soğan – rende

Tuz

Karabiber

Birleştirmek için;

1 adet yumurtanın akı

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 avuç ceviz – ince kıyılmış

1 tutam pul biber

1 tutam kuru nane

PİRUHİ NASIL YAPILIR?

İç harcı için;

Bir karıştırma kabına kıyma, rende soğan, tuz ve karabiberi ekleyip, iyice yoğurun.

Hamuru için;

Bir karıştırma kabına unu alın ortasını havuz olacak şekilde açın.

Yumurta ve zeytinyağını ayrı bir karıştırma kabında çırpın.

Ortasını açtığınız unun içerisine yağlı yumurtayı ekleyin ve önce bir çatal yardımıyla ardından yoğurarak hafif sert bir hamur haline getirin.

Hamurunuzu ikiye bölün.

Hamurunuzun yarısını un serptiğiniz tezgahta dikdörtgen olacak şekilde açın.

Üzerindeki fazla unu bir fırça yardımıyla silkeleyin.

Hamurunuzu dört santimlik karelere kesin.

Bir fırça yardımıyla karelerin kenarlarına yumurta akı sürün.

Hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir çay kaşığı olacak şekilde karelerin bir köşesine koyun.

Üçgen şekilde kapatın ve çatalla kenarlarına iz verin.

Kaynayan tuzlu su da hazırladığınız hamurları 2 dakika haşlayın ve süzerek servis tabağına alın.

Servis için;

Tereyağını bir tavada eritin içerisine kıyılmış cevizi ekleyin, bir tur çevirin ve altını kapatın.

Pul biber ve kuru nane ilave edin, karıştırın.

Haşlanan piruhilerin üzerine gezdirin.

Dilerseniz yoğurt ile sıcak servis edin.