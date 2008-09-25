Postacılar tebrik kartı taşımak istiyorlar!

PTT Genel Müdürü Osman Tural, tebrik kartındaki özel duyguların, diğer teknolojik iletişim araçlarıyla bu kadar yoğun yansıtılamayacağını belirterek, "Ramazan Bayramı’nda sevdiklerinize tebrik kartı atarak, özel olduğunu ve duygularınızın sıcaklığını hissettirin" dedi.

PTT Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2002’de 49 milyon 569 bin olan tebrik kartı gönderimi giderek azaldı ve 2007’de 14 milyon 915’e düştü. Bu yılın 8 aylık döneminde ise yalnızca 1 milyon 833 bin 127 tebrik kartı gönderildi. PTT, 2007’de günde ortalama 9 bin 400 tebrik kartını alıcısına ulaştırdı.

Yıllara göre gönderilen tebrik kartı sayıları şöyle:

.Yıllar Adet

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.2002 49.569.000

.2003 39.381.000

.2004 41.130.000

.2005 34.977.000

.2006 23.950.000

.2007 14.915.000

.2007 Ağustos sonu 3.486.955

.2008 Ağustos sonu 1.833.127

-"DUYGULARI YANSITMAKTAN UZAK"-

PTT Genel Müdürü Osman Tural, yaptığı konuya ilişkin açıklamada, vatandaşların günlük yaşamda kolaylık sağlayan teknolojik gelişmelerden yararlanmasını olumlu bulduklarını ancak bu durumun tebrik kartı kullanımını büyük ölçüde azalttığını belirtti.

Türkiye’de teknolojik cihazların "moda" haline geldiğini ve bir süre sonra hızla kullanımının azaldığını ifade eden Tural, "Her ne kadar moda olsalar da bunlar, tebrik kartı ve mektubun özelliğini, öznelliğini ve göndericinin alıcıya duygularını yansıtmaktan uzaklar. Bir insanın tebrik kartıyla sevgilisine, annesine, kardeşine ya da dostuna kendi elleriyle yazdığı özel duygularını diğer teknolojik iletişim araçlarında bu kadar yoğun bulmak mümkün değil" diye konuştu.

Tebrik kartlarının görsel ve fiziki olarak özel tasarımlarla sunulduğunu da kaydeden Tural, konu seçimi, tasarım ve baskı teknolojisi çalışmalarının "filatelik" değer taşıdığını vurguladı. PTT Genel Müdürü Tural, "Ramazan Bayramı’nda sevdiklerinize tebrik kartı atarak, özel olduğunu ve duygularınızın sıcaklığını hissettirin" çağrısında bulundu.

