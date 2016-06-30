Ramazan Ayı iftar menüsü 1

Domates çorbası malzemeleri:

100 gram süt

2 kaşık un

2 kaşık sıvı yağ

5 orta boy domates

1 kaşık tereyağı

1 kaşık salça

4 bardak su

Bir tutam tuz

Domates çorbası yapılışı:

Çorbaya, tereyağını tencerede eriterek başlayın. Tereyağı eriyince sıvı yağı koyun, biraz karıştırın ve unu ekleyin. Unu ekledikten sonra kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra rendelediğiniz domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kavurun, ardından suyun hepsini ekleyip karıştırın. Tuzu ekleyin.

Kaynayana kadar karıştırmaya devam edin, kaynamaya başlayınca 15 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Servis etmeden önce de tencereye süt koyup karıştırın.





Kızarmış kabak salatası malzemeleri:

2 orta büyüklükte kabak

2 kaşık sıvı yağ

Yarım limonun suyu

2 diş sarımsak

Tuz

Kızarmış kabak salatası yapılışı:

Kabakları yuvarlak şekilde doğrayın. Kızdırdığınız yağda kızartın ve kızardıktan sonra yağdan alıp tuzlayın ve soğumalarını bekleyin.

Soğuduktan sonra servis tabağına alın ve limon suyu gezdirip sarımsak dilimleri ile süsleyin.





Bulgurlu tavuk malzemeleri:

4 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 orta boy kuru soğan

3 arpacık soğan (ince doğranmış)

10 tavuk pirzola (kemiklerinden ayrılmış)

7-8 çeri domates veya 3-4 küçük boy domates (doğranmış)

3 diş sarımsak

Çeyrek limon (rendelenmiş)

1 bardak bulgur

Yaklaşık 1 bardak kaynamış su veya tavuk suyu

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 bardak konserve bezelye

1 limon (dilimlenmiş)



Bulgurlu tavuk yapılışı:

Tavuklarınızın iyice pişmesi için düdüklü tencerenin içinde 10-15 dakika pişirin. Daha sonra yağı ve tavukları bir tavaya alın her iki tarafı da pişinceye kadar çevirin. Pişince bir tabağa alın. Tavada kalan yağ ile soğanları kavurun. Üzerine domates, sarımsak, limon kabuğunu ekleyin. 5 dakika kadar pişirin.

Tavukları tekrar tavaya alın. Biraz daha çevirdikten sonra bulgurları ekleyin. Üzerini bir parmak geçecek kadar kaynamış suyu ve tuzu ilave edin.Tavanın kapağını kapatıp bulgurların suyu çekmesini sağlayın. Çekince bezelyeleri ekleyin.





Yalancı tavuk göğsü malzemeleri:



Yarım paket margarin

1 litre süt

3 bardak un

3 bardak şeker

1 paket vanilya

1 tane damla sakızı veya sade sakız

Yalancı tavuk göğsü yapılışı:



Margarini tencerede eritin. Eridikten sonra unu ekleyip ve karıştırarak kavurun. Şekeri ekleyip karıştırın. Sütü yavaşça ekleyin ve sakızı ekelyip karıştırmaya devam edin.



Sürekli karıştırmazsanız dibini tutabilir ve topaklanabilir. Kaynamaya ve koyulaşmaya başlayınca vanilyayı ekleyin ve bir süre sonra ocağı kapatın. Yarım saat soğuması için beklettikten sonra mikserle çırpın.



Pürüzsüz hale gelince yayvan bir cam tepsiye dökün ve soğuduktan sonra üzerine tarçın serperek servis yapabilirsiniz.