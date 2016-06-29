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    29.06.2016 - 11:20 |

    Ramazan Ayı iftar menüsü 2

    Çorbası, ana yemeği, salatası ve tatlısıyla sizin için seçtiğimiz iftar menüsü...

    Ramazan Ayı iftar menüsü 2

    İftar menüsü şu şekilde;
    Köz patlıcan çorbası
    Dana şinitzel
    Elmalı semizotlu salata
    Çikolatalı sufle tatlısı


    Köz patlıcan çorbasının malzemeleri

    2 tane orta büyüklükte patlıcan
    1 su bardağı süt
    2 yemek kaşığı un
    1 çay bardağı bulgur
    1 yemek kaşığı bulgur
    5 su bardağı su
    tuz

    Köz patlıcan çorbasının yapılışı

    Patlıcanların üzerinde bıçakla delikler alın ve ocakta çevirerek közleyin.

    Közlendikten sonra soğuması için bir kaba alın ve üzerini kapatın.

    Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın.

    Tencerede tereyağını erittikten sonra patlıcanları, sonra da bulguru ekleyip kavurun.

    Tencereye su ilave edip kaynamaya bırakın. Bu arada süt ve unu bir kapta çırpın.

    Unlu karışımı tencereye döküp karıştırın. Sonrasında tuz ilave edin.

    Kıvam aldıktan sonra bir taşım daha kaynatıp ocağın altını kapatın.


    Dana şinitzelin malzemeleri

    5 dilim antrikot
    1 su bardağı un
    1 su bardağı galeta unu
    2 tane yumurta
    sıvıyağ
    tuz
    karabiber
    Servis için ;
    limon
    tereyağı

    Dana şinitzelin malzemeleri

    Yumurtalarını bir kasede kırıp çırpın. Un ve galeta ununu da ayrı ayrı yayvan kaselere alın.

    Una tuz ve karabiber ekleyip aynı kasede karıştırın.

    Dövülmüş antrikotları önce una sonra çırptığınız yumurtaya sonra yine galeta ununa iyice bulayın.

    Bir tavaya sıvı yağı ekleyip kızdırın ve antrikotları arkalı önlü kızartın.

    Kızarttığınız dana şinitzelleri servis ederken her bir şinitzelin yanına limon dilimi ve biraz tereyağı ile koyun.

    Elmalı semizotlu salatanın malzemleri

    Semizotu
    1 tane yeşil elma
    3-4 yemek kaşığı yaban mersini
    1,5 su bardağı yoğurt
    1 diş sarımsak
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    tuz

    Elmalı semizotu salatasının yapılışı

    Semizotu ve elmayı yıkayın. Elmayu kabuklarıyla küp küp doğrayın.

    Semizotlarını gelişgüzel doğrayın elma ve yaban mersinini katın.

    Sarımsağı rendeleyin yoğurt ile karıştırın. Tuzunu da ayarlayın.

    Semizotlu karışıma yoğurtlu karışımı ekleyin ve salatayı servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdirin.

    Ramazan Ayı iftar menüsü 2


    Suflenin malzemeleri

    150 gram küvertür bitter çikolata
    150 ml süt
    3 tane yumurta
    2 yemek kaşığı tereyağı
    2 yemek kaşığı un
    2 yemek kaşığı toz şeker
    tuz
    tereyağı
    kakao
    Üzeri için;
    pudra şekeri

    Suflenin yapılışı

    Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın ve içine kakao serpin.

    Sütü tencereye alıp kaynamaya koyun ve içine çikolata ekleyin.

    Çikolatayı karıştırarak eritin ve ocağın altını kapatın.

    Başka bir tencerede tereyağını eritip un ekleyi ve unu kavurun. Sonrasında kavrulmuş unu erimiş çikolataya ekleyin.

    Sonra bu karışımın ateşini biraz yükseltip toz şekerin yarısını ekleyip ve şeker eriyene kadar karıştırın.

    Yumurtanın aklarını sarılarından ayırın ve sarılarını tencereye ilave edip hızlı hızlı karıştırın. Tencerenin altını kısıp soğumaya bırakın.

    Yumurta aklarına biraz tuz ekleyip kabartın. Köpüklenmeye başlayınca kalan toz şekeri ilave edip yoğun bir şekilde çırpın.

    Umurta aklarını soğuttğunuz çikolata karışımına yedirin.

    Hazırladığınız çikolata karışımlarını yağlanmış kapları tam doldurmayacak şekilde paylaşırın.

    Önceden ısıttığınız 190 derecedeki fırında 10-12 dakika pişirin.

    Fırından aldıktan sonra pudra şekeri serpip servis edin.


    Afiyet olsun.

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