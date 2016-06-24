BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Ramazan Ayı iftar menüsü 4
    ABONE OL
    24.06.2016 - 12:25 |

    Ramazan Ayı iftar menüsü 4

    Çorbası, salatası, ana yemeği ve tatlısıyla sizin için seçtiğimiz enfes iftar menüsü...

    Ramazan Ayı iftar menüsü 4

    Ezogelin çorbası malzemeleri:

    2 çay bardağı kırmızı mercimek
    2 kaşık pirinç
    2 tatlı kaşığı bulgur
    1 soğan
    1 tatlı kaşığı biber salçası
    1 kaşık tereyağı
    6 bardak sıcak su
    1 tatlı kaşığı nane
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 tatlı kaşığı pulbiber

    Ezogelin çorbası yapılışı:

    Sıcak suyu kaynatın. Yıkayıp süzdüğünüz mercimek, pirinç ve bulguru tencereye alın. Tuzunu ekleyin. Mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Küp küp doğradığınız soğanı tereyağında kavurun, biber salçasını da ekleyip kavurmaya devam edin. Çorbanın üzerine boşaltıp hızlı hızlı karıştırın.

    Ramazan Ayı iftar menüsü 4

    Yoğurtlu semizotu salatası malzemeleri:

    1 demet semizotu
    Yarım kilo yoğurt
    1 tatlı kaşığı zeytinyağı
    3-4 diş sarımsak

    Yoğurtlu semizotu salatası yapılışı:

    Semizotları 5-6 kez çok iyi yıkanmalıdır, yıkandıktan sonra suları bir süzgeçten süzdürülür.

    Suları süzdürülen semizotlarının yaprakları saplarından elle koparılır, kalan sapları bıçakla ince ince doğranır.

    Salata tabağının içine yoğurt konulur ve yoğurt bir kaşık yardımıyla ezilerek içine ezilmiş sarımsak, yağ ve semizotları ilave edilerek yoğurtlu semizotu salatasının yapımı tamamlanmış olur.

    Ramazan Ayı iftar menüsü 4

    Karnıyarık malzemeleri:

    6 patlıcan
    2 bardak su
    2 soğan
    250-300 gram kıyma
    3 domates
    1 kaşık salça
    Tuz,karabiber
    İnce kıyılmış maydanoz
    2 bardak sıvı yağ

    Karnıyarık yapılışı:

    Patlıcanları pijamalı şekilde soyun. Ortasını bıçağı dibine değdirmeden yarın. Tuzlu suda bir saat kadar bekletin. Sudan çıkardıktan sonra kurulayıp kızgın yağda kızartın.

    Bu esnada kıymayı az yağda soğanla birlikte kavurun. Rende domates, tuz, biber ve karabiber ilave edip kavurmaya devam edin.Patlıcanları tepsiye dizip yarık yerlerini doldurun 2 su bardağı suya salçayı ekleyip tepsiye dökün. 15-20 dakika pişirin. Söndürdükten sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin.

    Ramazan Ayı iftar menüsü 4

    Muhallebili kadayıf malzemeleri:

    300 gr tel kadayıf
    2 yemek kaşığı tereyağı
    3 yemek kaşığı toz şeker
    1 su bardağı dövülmüş ceviz ya da fındık
    Dondurma (isteğe göre)

    Muhallebi için:

    5 su bardağı süt
    1 su bardağı şeker
    2 tepeleme yemek kaşığı nişasta
    3 tepeleme yemek kaşığı un
    1 paket krem şanti

    Kadayıf yapılışı:

    Kolay ufalanması için 4-5 saat önceden buzdolabı poşetinde derin dondurucuya koyun. Donmuş kadayıfı paketin için ufalayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya tereyağını koyun ve kadayıfı ekleyin. Kısık ateşte kadayıfın rengi değişene kadar kavurun. Kavrulan kadayıflara kavrulmuş fındık ya da cevizi ve 3 yemek kaşığı şekeri ilave edin. 2-3 dakika bu şekilde kavurun ve soğumaya bırakın.

    Muhallebi yapılışı:

    Sütü tencereye koyun. İçine şekeri, unu ve nişastayı ekleyin. Bunları karıştırın ve göz göz oluncaya kadar ocakta pişirin. Soğumaya bırakın ve ılımaya başlayınca krem şantiyi katıp mikserle çırpın ve bir kenarda bekletin. Kavurduğunuz fındıklı kadayıfların yarısını yayvan ve düz bir cam kaba yayın. Üzerine, çırptığınız muhallebiyi dökün ve spatulayla düzeltin. Kalan kadayıfları da muhallebiyi tamamen örtecek şekilde üzerine ekleyin. Buzdolabında iyice soğuduktan sonra isterseniz bir top dondurmayla birlikte dilimleyerek servis edebilirsiniz.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber