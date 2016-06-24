Ramazan Ayı iftar menüsü 4

Ezogelin çorbası malzemeleri:



2 çay bardağı kırmızı mercimek

2 kaşık pirinç

2 tatlı kaşığı bulgur

1 soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 kaşık tereyağı

6 bardak sıcak su

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pulbiber



Ezogelin çorbası yapılışı:



Sıcak suyu kaynatın. Yıkayıp süzdüğünüz mercimek, pirinç ve bulguru tencereye alın. Tuzunu ekleyin. Mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Küp küp doğradığınız soğanı tereyağında kavurun, biber salçasını da ekleyip kavurmaya devam edin. Çorbanın üzerine boşaltıp hızlı hızlı karıştırın.





Yoğurtlu semizotu salatası malzemeleri:

1 demet semizotu

Yarım kilo yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

Yoğurtlu semizotu salatası yapılışı:

Semizotları 5-6 kez çok iyi yıkanmalıdır, yıkandıktan sonra suları bir süzgeçten süzdürülür.

Suları süzdürülen semizotlarının yaprakları saplarından elle koparılır, kalan sapları bıçakla ince ince doğranır.

Salata tabağının içine yoğurt konulur ve yoğurt bir kaşık yardımıyla ezilerek içine ezilmiş sarımsak, yağ ve semizotları ilave edilerek yoğurtlu semizotu salatasının yapımı tamamlanmış olur.





Karnıyarık malzemeleri:

6 patlıcan

2 bardak su

2 soğan

250-300 gram kıyma

3 domates

1 kaşık salça

Tuz,karabiber

İnce kıyılmış maydanoz

2 bardak sıvı yağ

Karnıyarık yapılışı:

Patlıcanları pijamalı şekilde soyun. Ortasını bıçağı dibine değdirmeden yarın. Tuzlu suda bir saat kadar bekletin. Sudan çıkardıktan sonra kurulayıp kızgın yağda kızartın.

Bu esnada kıymayı az yağda soğanla birlikte kavurun. Rende domates, tuz, biber ve karabiber ilave edip kavurmaya devam edin.Patlıcanları tepsiye dizip yarık yerlerini doldurun 2 su bardağı suya salçayı ekleyip tepsiye dökün. 15-20 dakika pişirin. Söndürdükten sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin.





Muhallebili kadayıf malzemeleri:



300 gr tel kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz ya da fındık

Dondurma (isteğe göre)



Muhallebi için:



5 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2 tepeleme yemek kaşığı nişasta

3 tepeleme yemek kaşığı un

1 paket krem şanti



Kadayıf yapılışı:



Kolay ufalanması için 4-5 saat önceden buzdolabı poşetinde derin dondurucuya koyun. Donmuş kadayıfı paketin için ufalayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya tereyağını koyun ve kadayıfı ekleyin. Kısık ateşte kadayıfın rengi değişene kadar kavurun. Kavrulan kadayıflara kavrulmuş fındık ya da cevizi ve 3 yemek kaşığı şekeri ilave edin. 2-3 dakika bu şekilde kavurun ve soğumaya bırakın.



Muhallebi yapılışı:



Sütü tencereye koyun. İçine şekeri, unu ve nişastayı ekleyin. Bunları karıştırın ve göz göz oluncaya kadar ocakta pişirin. Soğumaya bırakın ve ılımaya başlayınca krem şantiyi katıp mikserle çırpın ve bir kenarda bekletin. Kavurduğunuz fındıklı kadayıfların yarısını yayvan ve düz bir cam kaba yayın. Üzerine, çırptığınız muhallebiyi dökün ve spatulayla düzeltin. Kalan kadayıfları da muhallebiyi tamamen örtecek şekilde üzerine ekleyin. Buzdolabında iyice soğuduktan sonra isterseniz bir top dondurmayla birlikte dilimleyerek servis edebilirsiniz.