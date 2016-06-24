Ramazan Ayı iftar menüsü 6

Ayran çorbası malzemeleri:

1 bardak yarma

1 bardak nohut

4 bardak yoğurt

Tuz

Su

Nane

Ayran çorbası yapılışı:

Akşamdan ıslattığınız yarma ve nohutu ayrı ayrı haşlayın. Haşladıktan sonra aynı tencereye alıp bir taşım kanatın. Bir kapta yoğurda bir miktar tuz atıp güzelce çırpın.

Tencereden aldığınız kaynar suyla yoğurdu ılıştırdıktan sonra yoğurdu sürekli karıştırarak tencereye koyun. Altını söndürüp nanesini ilave ettikten sonra soğumaya bırakın.





Ceviz ve tahin soslu patlıcan salatasının malzemeleri:

5 adet orta büyüklükte patlıcan

3-4 adet kırmızı etki biber

yarım çay bardağı limon

1 çay bardağı zeytinyağı

1 diş sarımsak

tuz

Sos için malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

yarım su bardağı tahin

1 avuç ceviz içi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Ceviz ve tahin soslu patlıcan salatasının yapılışı:

Patlıcan ve biberleri közleyin ve bir kaseye alın soğuması için biraz bekletin. Patlıcan ve biberlerin kabuklarını soyun ve biberlerin çekirdeklerini çıkarın. Hepsini eşit boyda doğrayın. Doğranmış patlıcan ve biberlere limon suyu, tuz, zeytinyağı ve sarımsağı ekleyerek karıştırın.

Sos için:

Tahini ceviz ve yoğurdu blendera koyup çalıştırın. Üzerine zeytinyağı ekleyip bir kez daha blendardan geçirin.





Etli patates yemeği malzemeleri:



250 gram et

4-5 kaşık sıvıyağ

1 soğan

2 kaşık salça

5-6 patates

2 sivri biber

Yarım tatlı kaşığı pulbiber

Tuz



Etli patates yemeği yapılışı:



Etleri sıvıyağda soteleyin. Suyunu bırakınca altını kısıp pişmeye bırakın. Etler pişince yemeklik soğradığınız soğan, salça, küp küp doğranmış patatesler ve biberleri ekleyip karıştırın. Üzerini geçecek kadar suyla beraber tuz ve baharatını da ilave edip kapağını kapatın. Kaynayınca altını kısın.





Un helvasının malzemeleri:

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

200 gr tereyağı ya da bitkisel margarin

Un helvasının yapılışı:

Öncelikle yağı tencerede eritip hemen unu tencereye ekleyin. Orta ateşte tahta kaşıkla durmaksızın karıştırarark kavurun. Unun kavrulduğunu renginin koyulaşmasından anlayabilirsiniz. Toz şeker ve suyu bir kasede iyice karıştırın.

Bu şekerli su karışımını unun üzerine ilave edip birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocağın altını kapatın. Helva dinlendikten sonra kaşıkla belli miktarlarda alıp şekil verin ve servis edeceğiniz tabağa istediğiniz gibi yerleştirin. Süslemek ve lezzet katmak için fındık, ceviz ve badem kullanabilirsiniz.