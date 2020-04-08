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    HaberlerRamazan Haberleri Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
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    08.04.2020 - 12:18 |

    Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başı rahmet, ortası mağfiref ve sonu cehennem azabından korunma ayı olan Ramazan-ı Şerif ayı için artık sayılı günler kaldı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı mübarek üç ayların içerisinde yer alıyor. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini içerisinde barındıran Ramazan ayında aynı zamanda yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir gecesinin yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Peki Ramazan ayı hangi gün başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Ramazan ayı 24 Nisan tarihinde başlayıp 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün olan Ramazan Bayramı idrak edilecek. İlk oruç 24 Nisan cuma günü son oruç ise 23 Mayıs Cumartesi günü tutulacak

    2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

    Regaip Kandili 27 Şubat 2020

    Miraç Kandili 21 Mart 2020

    Berat Kandili 7 Nisan 2020

    Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

    Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

    Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

    Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

    Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

    Aşure Günü 29 Ağustos 2020

    Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

    Corona virüse yakalanan Esra Balamir'den haber varEsra Balamir, geçtiğimiz günlerde test yaptırmış ve covid-19 olduğunu açıklamıştı. Evinde tedaviye alınan Esra Balamir, takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.
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