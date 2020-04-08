Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başı rahmet, ortası mağfiref ve sonu cehennem azabından korunma ayı olan Ramazan-ı Şerif ayı için artık sayılı günler kaldı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı mübarek üç ayların içerisinde yer alıyor. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini içerisinde barındıran Ramazan ayında aynı zamanda yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir gecesinin yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Peki Ramazan ayı hangi gün başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı 24 Nisan tarihinde başlayıp 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün olan Ramazan Bayramı idrak edilecek. İlk oruç 24 Nisan cuma günü son oruç ise 23 Mayıs Cumartesi günü tutulacak
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020