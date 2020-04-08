Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı mübarek üç ayların içerisinde yer alıyor. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini içerisinde barındıran Ramazan ayında aynı zamanda yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir gecesinin yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Peki Ramazan ayı hangi gün başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan tarihinde başlayıp 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün olan Ramazan Bayramı idrak edilecek. İlk oruç 24 Nisan cuma günü son oruç ise 23 Mayıs Cumartesi günü tutulacak

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020