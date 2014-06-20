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    20.06.2014 - 14:42 |

    Ramazan Ayı’nın huzuru iftar sofralarında

    Ramada Plaza Tekstilkent Ramazan Ayı’nın huzurunu iftar sofralarına yansıtıyor.

    Ramazan Ayı’nın huzuru iftar sofralarında

    Ramada Plaza Tekstilkent; usta ellerden çıkma zengin menüsüyle aile, dost ve iş yemekleri için bir araya gelen misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

    Ramazan Ayı’nı coşkuyla karşılayan Ramada Plaza Tesktilkent, Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerinden oluşan menülerini ve Türk kültürünün ayrılmaz parçası olan Ramazan ritüellerini yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerine sunuyor.


    Yaz aylarının sıcağında mideleri yormayacak lezzetli yemekleri ve ferahlatıcı Ramazan şerbetlerinden oluşan açık büfe zengin iftar menüsüyle misafirlerini ağırlamayı bekleyen Ramada Plaza Tekstilkent, kaliteli iftar yemeklerinin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.
    Misafirlerine Ramazan Ayı’nın ruhunu yansıtmak adına hazırlıklarını tamamlayanRamada Plaza Tekstilkent’in zengin açık büfe menüsünden 49 TL’ye faydalanabilirsiniz.

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