Ramazan Ayı sahur menüsü 2
Seçtiğimiz lezzetli ve pratik yapımıyla sofralarınıza layık sahur menüsü...
Sahur menüsü şu şekilde;
Patatesli menemen
Elmalı salatalıklı içecek
Patatesli menemenin malzemeleri
1 tane orta büyüklükte patates
3 tane biber
3 tane orta büyüklükte domates
3 tane yumurta
tuz
pulbiber
Patatesli menemenin yapılışı
Patatesleri küp küp doğrayın ve tavada erittiğiniz yağda kavurun.
Patateslerin rengi değişmeye başlayınca ince ince kıydığınız biberleri ekleyip karıştırın.
Biberler de renk değiştirmeye başlayınca küçük küçük doğradığınız domatesleri ekleyin.
Karışım hafif pofurdamaya başlayınca tuz ve pul biber ekleyip altını kısın.
En son bir kapta çırptığınız yumurtaları ilave edip karıştırıp pişmeye bırakın ve pişince tavanın altını kapatın.
Elmalı salatalıklı içecek malzemeleri
3 yeşil elma
3 salatalık
1 tatlı kaşığı zencefil
2 limon
Elmalı salatalıklı içeçek yapılışı
Tüm malzemeyi meyve sıkıcağından geçirin katı geldiği takdirde kıvamını hafifletmek için biraz su ilave edin.
Karışımı buzdolabında soğuması için önceden bekletin.