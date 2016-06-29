Ramazan Ayı sahur menüsü 2

Sahur menüsü şu şekilde;

Patatesli menemen

Elmalı salatalıklı içecek

Patatesli menemenin malzemeleri

1 tane orta büyüklükte patates

3 tane biber

3 tane orta büyüklükte domates

3 tane yumurta

tuz

pulbiber

Patatesli menemenin yapılışı

Patatesleri küp küp doğrayın ve tavada erittiğiniz yağda kavurun.

Patateslerin rengi değişmeye başlayınca ince ince kıydığınız biberleri ekleyip karıştırın.

Biberler de renk değiştirmeye başlayınca küçük küçük doğradığınız domatesleri ekleyin.

Karışım hafif pofurdamaya başlayınca tuz ve pul biber ekleyip altını kısın.

En son bir kapta çırptığınız yumurtaları ilave edip karıştırıp pişmeye bırakın ve pişince tavanın altını kapatın.

Elmalı salatalıklı içecek malzemeleri

3 yeşil elma

3 salatalık

1 tatlı kaşığı zencefil

2 limon

Elmalı salatalıklı içeçek yapılışı

Tüm malzemeyi meyve sıkıcağından geçirin katı geldiği takdirde kıvamını hafifletmek için biraz su ilave edin.

Karışımı buzdolabında soğuması için önceden bekletin.