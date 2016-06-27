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    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Ramazan Ayı sahur menüsü 3
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    27.06.2016 - 11:00 |

    Ramazan Ayı sahur menüsü 3

    Seçtiğimiz tariflerle lezzetli ve pratik yapımıyla sofralarınıza layık sahur menüsü...

    Ramazan Ayı sahur menüsü 3

    Sahur menüsü şu şekilde;

    Kabak kızartması salatası
    Elma kompostosu


    Kabak kızartması salatasının malzemeleri

    2 tane orta büyüklükte kabak
    2 yemek kaşığı sıvı yağ
    yarım limonun suyu
    2 diş sarımsak
    tuz

    Kabak kızartması salatasının yapılışı

    Kabakları yuvarlak şekilde doğrayın. Kızdırdığınız yağda kızartın ve kızardıktan sonra yağdan alıp tuzlayın ve soğumalarını bekleyin.

    Soğuduktan sonra servis tabağına alın ve limon suyu gezdirip sarımsak dilimleri ile süsleyin.


    Elma kompostosunun malzemeleri

    4 tane orta büyüklükte elma
    6 su bardağı su
    1-1,5 çay bardağı toz şeker
    4-5 diş karanifl
    1 tarçın çubuğu
    yarım limon suyu

    Elma kompostosunun yapılışı

    Elmaları soyup küpler halinde doğrayın.

    Tencereye elma, limon suyu, birkaç elma kabuğu, su, karanfil ve tarçınları koyun ve elmalar yumuşayana dek pişirin.

    Elmalar yumuşayınca toz şeker ekleyin ve karışıtırarak pişirin.

    Pişince altını kapatıp oda sıcaklığına gelene dek dinlendirin.

    Oda sıcaklığına gelince de buzdolabına alıp birkaç saat beklettikten sonra soğuk servis edin.

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