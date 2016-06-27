Ramazan Ayı sahur menüsü 3

Sahur menüsü şu şekilde;

Kabak kızartması salatası

Elma kompostosu



Kabak kızartması salatasının malzemeleri

2 tane orta büyüklükte kabak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

yarım limonun suyu

2 diş sarımsak

tuz

Kabak kızartması salatasının yapılışı

Kabakları yuvarlak şekilde doğrayın. Kızdırdığınız yağda kızartın ve kızardıktan sonra yağdan alıp tuzlayın ve soğumalarını bekleyin.

Soğuduktan sonra servis tabağına alın ve limon suyu gezdirip sarımsak dilimleri ile süsleyin.



Elma kompostosunun malzemeleri

4 tane orta büyüklükte elma

6 su bardağı su

1-1,5 çay bardağı toz şeker

4-5 diş karanifl

1 tarçın çubuğu

yarım limon suyu

Elma kompostosunun yapılışı

Elmaları soyup küpler halinde doğrayın.

Tencereye elma, limon suyu, birkaç elma kabuğu, su, karanfil ve tarçınları koyun ve elmalar yumuşayana dek pişirin.

Elmalar yumuşayınca toz şeker ekleyin ve karışıtırarak pişirin.

Pişince altını kapatıp oda sıcaklığına gelene dek dinlendirin.

Oda sıcaklığına gelince de buzdolabına alıp birkaç saat beklettikten sonra soğuk servis edin.