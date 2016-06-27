Ramazan Ayı sahur menüsü 3
Seçtiğimiz tariflerle lezzetli ve pratik yapımıyla sofralarınıza layık sahur menüsü...
Sahur menüsü şu şekilde;
Kabak kızartması salatası
Elma kompostosu
Kabak kızartması salatasının malzemeleri
2 tane orta büyüklükte kabak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
yarım limonun suyu
2 diş sarımsak
tuz
Kabak kızartması salatasının yapılışı
Kabakları yuvarlak şekilde doğrayın. Kızdırdığınız yağda kızartın ve kızardıktan sonra yağdan alıp tuzlayın ve soğumalarını bekleyin.
Soğuduktan sonra servis tabağına alın ve limon suyu gezdirip sarımsak dilimleri ile süsleyin.
Elma kompostosunun malzemeleri
4 tane orta büyüklükte elma
6 su bardağı su
1-1,5 çay bardağı toz şeker
4-5 diş karanifl
1 tarçın çubuğu
yarım limon suyu
Elma kompostosunun yapılışı
Elmaları soyup küpler halinde doğrayın.
Tencereye elma, limon suyu, birkaç elma kabuğu, su, karanfil ve tarçınları koyun ve elmalar yumuşayana dek pişirin.
Elmalar yumuşayınca toz şeker ekleyin ve karışıtırarak pişirin.
Pişince altını kapatıp oda sıcaklığına gelene dek dinlendirin.
Oda sıcaklığına gelince de buzdolabına alıp birkaç saat beklettikten sonra soğuk servis edin.