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    24.06.2016 - 11:58 |

    Ramazan Ayı sahur menüsü 6

    Sahurda pratik, tok tutan ve lezzetli tarifler arayanlara nefis tarifleriyle sahur menüsü...

    Ramazan Ayı sahur menüsü 6

    Patates sepetinde yumurta malzemeleri:

    2 adet büyük boy haşlanmış ve soğutulmuş patates
    Yarım bardak kaşar peyniri
    4 yumurta
    2 adet yeşil soğan
    Dilediğiniz baharatlar

    Patates sepetinde yumurta yapılışı:

    Fırını 200 derecede ısıtın. Haşlayıp soğuttuğunuz patatesleri ikiye bölün ve bir kaşık yardımıyla içini çıkarın. İçerisine tuz ve biber serptikten sonra bir kaşık kaşar peyniri, üzerine bir iki parça taze soğan koyduktan sonra yumurtayı kırın ve üzerine yine tuz-biber ekin. Patatesleri 20 dakika kadar fırında pişirdikten sonra sıcak servis yapın. Yumurtanın sarısının akışkan kalmasına dikkat edin.

    Ramazan Ayı sahur menüsü 6

    Kuru incirli peynirli ekmek yapılışı:

    Sade olarak tost makinesinde pişirdiğiniz ekmeğe peynir sürdükten sonra dilimlenmiş incirlerinizi dizin. Üzerine susam serpiştirip afiyetle yiyin.

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