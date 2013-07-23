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    23.07.2013 - 14:35 |

    Ramazan ayı tiryakiler için büyük fırsat

    Yeşilay Konya Şube Başkanı Sabri Pişkin, Ramazan ayının sigaraya bırakmak isteyen tiryakiler için büyük bir şans olduğunu söyledi.

    Ramazan ayı tiryakiler için büyük fırsat

    Yeşilay Şube binasında açıklama yapan Yeşilay Konya Şube Başkanı Sabri Pişkin, Ramazan ayında orucun tutulmasıyla birlikte 17 saat sigara içilmediğini belirterek, “Sigara içme isteğinizi baskı altında tutuyorsanız, bu baskıyı hayat boyu devam ettirebilirsiniz. Tiryakiler Ramazan ayını iyi değerlendirerek, bu zararlı alışkanlıklardan kendilerini arındırmalıdır. Az bir gayretle iftar sonrası bazı zararsız şeylerle oyalanmak, yavaş yavaş su içmek, sigarayı sizlere hatırlatan ve içmeyi tetikleyen kahve, çay gibi içeceklerden uzak durmak, sizi bu bağımlılıktan uzaklaştırır” dedi.
    Manevi olarak ruhtan, fizyolojik olarak da gayret ve iradeyle, vücuttan sigarayı arındırmak gerektiğini ifade eden Pişkin, “Oruçlu iken çevremizdeki, insanların sigara içmemesi ayrı bir şans. Çünkü çevremizdekiler, sigara içerlerse sigara bağımlısının da sigara içme isteği tetiklenir. Oruç insanlara sabır öğretir. Sabırlı olmayı öğrenen sigara içmeyi de bırakabilir. Oruç insanlara nefis terbiyesini öğretir. Nefis terbiyesi kötü alışkanlığı bırakma ilacıdır” ifadelerini kullandı.

    Sigarayı bayramda misafirlere ikram etmenin, onlara yapılan en büyük saygısızlık ve kötülük olduğunu vurgulayan Başkan Pişkin, “Hem dostlara bayramda sigara ikramı, örf ve adetlerimize de aykırıdır. Lütfen dostlarımızı zehirlemeyelim. Ramazan ayının faydalarından yeteri kadar faydalanalım, sağlığımızı egemenliğinden kurtaralım” diye konuştu.

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