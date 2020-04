Ramazan ayı ve sonrasında beslenme önerileri

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülen Mavi, Ramazan ayı boyunca dikkatli beslenilmemesi ve metabolizmanın yavaşlaması ile beraber kiloda artış yaşandığına dikkat çekerek, ara ve ana öğün olarak beslenilmesini tavsiye etti.Beslenme ve Diyet Uzmanı Mavi, sağlıklı beslenmeyle ilgili şunları söyledi:“Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle beraber beslenme düzeninde değişiklikler yapmamız gerekir. Özellikle besin tüketim aralığı sayısının arttırılması gerekir. Üç ana öğün ve üç ara öğün şeklinde beslenilmesi lazım. Ara ve ana öğün arasındaki sürenin 2-3 saat olmasına özen gösterilmelidir.”Ramazan ayında az yemek ve hareketsizlikten kaynaklı metabolizmanın yavaşladığını söyleyen Mavi, “Metabolizmanın yavaşlaması kilo almamıza neden olabilmektedir. Bu yüzden Ramazan Bayramı’nda bazı noktalara dikkat etmeliyiz” diyerek şu uyarıları yaptı:“Az ve sık beslenmemiz gerekmektedir. Hamurlu tatlılar ve ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ve meyveli tatlılar tüketmeliyiz. Su kaybının fazla olması nedeniyle 2-2,5 litre kadar su tüketmemiz gerekmektedir.

Metabolizmadaki yavaşlama nedeniyle haftada 4 gün, 45 dakika egzersiz yaparak yavaşlayan metabolizmamızı hızlandırabiliriz. Eğer ağırlıklı olarak et ve et ürünleri tüketeceksek, kızartma ve kavurma gibi et seçeneklerini değil, haşlama, ızgara gibi daha çok beyaz ete ağırlık vererek beslenilmelidir.”Ramazan ayında uzun süre aç kalındığı ve sadece iki öğün beslenildiği için Ramazan ayı sonrası kabızlık problemi oluşabileceğini aktaran Mavi, “Kabızlık problemini önlemek için posadan zengin besinlerden beslenmemiz gerekmektedir. Posadan zengin besinler tüketilmelidir. Özellikle kabuklu yenilen meyveler, çiğ sebzeler, kuru baklagiller, tam tahıl ürünlerini tüketmeye özen göstermemiz gerekmektedir” diye konuştu.Alkol tüketimi konusuna da değinen Mavi, “Eğer Ramazan ayı sonrası alkol tüketilecek olunursa, alkol oranı düşük olan alkol grubu tercih edilmelidir” dedi.Mavi, kronik hastalığı olan bireylerin, diyabet hastalarının, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi rahatsızlığı olan bireylerin sıvı alımına dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek, yağ ve yağlı gıdalardan, şekerden, şekerli ve tuzlu besinlerden uzak durmaları gerektiğini söyledi.Mide ve bağırsak problemlerini önlemek için aşırı tatlı gıdalardan ve çikolatadan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Mavi, “Ramazan ayında beslenme biçimimiz genellikle iki öğün şeklinde olduğu için Ramazan Bayramı ile birlikte bunu 6 öğüne çıkarmamız gerekmektedir. Ramazan ayı ile yavaşlayan metabolizmanın hızlanabilmesini sağlamak amacıyla güne mutlaka kahvaltı ile başlanılmalı, az ve sık besin alınmalı ve ana ve ara öğünler arasında 2-3 saat şeklinde bir zaman dilimi olmalıdır” ifadelerini kullandı.Mavi, yapılan uyarıların dikkate alınması halinde kilo artışında bir dengesizlik yaşanmayacağını kaydetti.