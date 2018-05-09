Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler

Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı ihmal edilemeyecek konuların başında geliyor. Ramazan başlamadan birkaç hafta öncesinden ağız hijyenini sağlamak ve ağız kuruluğunu önleme açısından sigara, çay-kahve ve asitli içeceklerin kullanımını azaltmakta yarar var. Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Hakan Dönmez ramazanda dikkat etmemiz gereken hususları ve önemli noktaları anlattı.

Dr Hakan Dönmez, "iftardan ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini vurgularken, orucun tutulduğu bu ay boyunca dişler, yeme alışkanlıkları değiştiğinden çürümeye çok meyillidir, bu yüzden çürüklerin oluşmasını engellemek için sadece dişlerin değil dil altı ve diş eti, hatta yanakların iç kısımlarının da iyice temizlenmesi gerekir." dedi. Dönmez, ağız hijyeni için diş macunu ve diş ipinin yanı sıra ağız gargarası da kullanılabileceğini, eğer gargara yoksa tuzlu su ile de bu işlemin gerçekleşebileceğini söyledi.

Oruç tutarken diş fırçalanır mı? Oruç bozulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında oldukça açıklayıcı bir cevap sunmuştur. Diş fırçalamak orucu bozmaz. Ancak diş fırçalama işlemi sırasında kullandığımız diş macunu veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulabilir ve kazası gerekir. Riske atmak istemiyorsanız imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması en uygunu olacaktır.

Ramazan'da oruçluyken ağız kokusu neden artar? Nasıl engellenir?

Ramazan'da sahur ve iftar arasındaki uzun saatler boyunca aç kalınması, haliyle ağızda bir çiğneme işlemi olmaması anlamına gelir. Çiğneme olmayan bir ağızda ise tükürük miktarı azalır ve ağız içinde asit miktarı artarak ağız kokusuna yol açar. Buna ek olarak tam temizliği yapılmamış dişler ve dişlerin arasında biriken bakteriler, mideden ve boğazdan gelen bakteriler de ağız kokusuna sebep olmaktadır.

Ağız kokusunun birçok sebebi daha vardır. Diş çürükleri ve diş eti iltihabı ağız kokusunun oluşmasında büyük oranda etkilidir. Ağız içinde çok önceden yapılmış köprüler ve protezler de var ise bunlar zamanla gıda birikimine sebep olurlar. Biriken gıdalar da ağızda kötü kokuya sebep olabilir. Ancak ağız kokusu sadece ağız içinden kaynaklı sorunlardan oluşmaz. Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığından dolayı ağızdan nefes alma, diyabet, karaciğer, mide ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilir.

Ramazanda ağız kokusunu engellemenin bir yolu da tükürük üretiminin az olmaması için bol bol su tüketmektir. Her sahur ve iftar sonrasında diş ve ağız bakımı tam yapılmalıdır.

Ramazan öncesinde diş hekimine kontrole gitmek bu sorunları çözer mi?

Ramazan öncesinde diş hekimine gitmek sorunlarınızı önemli ölçüde azaltabilir. Çünkü yeme alışkanlıkları ramazan ayında tamamen değişeceği için ağız kokusuna etki eden birçok farklı etken ortaya çıkar. Ramazan öncesinde mutlaka diş hekimine giderek profesyonel bir ağız ve diş bakımı yaptırmalısınız. Bu önlemler sayesinde ağız kokusunu minimuma indirebilirsiniz.

Ramazan'da oruçluyken diş çekimi ve diş tedavileri yapılabilir mi?

Ramazan'da diş tedavisi yapılmaktadır. Fakat genelde hastaların bu işlemleri iftardan sonraya bıraktığını görmekteyiz. Orucun bozulması için mideye bir sıvı gitmesi gerekir. Tedavi sırasında kullanılabilecek ilaçlar, sıvılar da orucun bozulmasına sebebiyet verebilir. Bunun için hekiminiz sizi bilgilendirecektir. Yaptıracağınız uygulama için su veya kan yutulmadığı sürece tedavinizi yaptırabilirsiniz.

Ramazan'da hangi besinler ağız sağlığı için daha uygundur?

Gün içinde aç kalındığı için sahurda sıvı yemekler tüketmeye özen gösterilmelidir. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeye gayret gösterin. Çilek, süt ürünleri, yoğurt, peynir gibi gıdalar dişlerinize ramazan ayında sağlık katacak besinler arasında yer almaktadır.

