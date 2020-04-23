Ramazan ayında çekilecek tesbihler neler? İşre Ramazan'da çekilecek zikirler...

Müslüman alemi için önemli aylar arasında yer alan Ramazan ayı 2020 senesinde 24 Nisan tarihinde başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadeti gerçekleştirilecek. Ramazan ayında oruç tutmak dışında da ibadetler yapılıyor. Tesbih çekecekler ise ramazan ayında çekilecek tesbih ve zikirleri araştırıyorlar. Peki ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Ramazan ayına göre tesbihlerin farklılık gösterdiğini dile getirmek gerekir. Aynı zamanda çekilen tesbih sayısı da yine Ramazan ayı için önemlidir.



Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; ‘’Ramazan'da her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.’’ Bu rivayete bağlı olarak o yüzden Ramazan ayında doğru tesbih ile belirli kurallara uygun şekilde tesbih çekmek büyük öneme sahiptir.



Ramazan ayının 1. ile 10. günleri arasında, ‘’Ey iman edenlerin rahmetlisi’’ tesbihi çekilir,

Ramazan ayının 11. ile 20. günleri arasında, ‘’Ey günahları bağışlayan’’ tesbihi çekilir,



Ramazan ayının 21. ile 30. günleri arasında, ‘’Ey iyileri koruyan’’ tesbihi çekilir.

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Sahur Yapmak

Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak

Faziletine İnanarak Oruç Tutmak

Kur'ân Okumak ve ve Hatim Yapmak

Teravih Namazı Kılmak

İhlası Muhafaza Etmek

Dua Etmek

Zekat ve Fitre Vermek

Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?

Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;

Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.

Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

" Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.