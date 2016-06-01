Ramazan ayında kolay acıkmamak için neler yenmeli?

Kolay acıkmamak için yapılması gerekilenler....

Mutlaka sahur yapılmalı

17 saati aşan oruç süresini olabildiğince sağlıklı ve kolay geçirmek için mutlaka sahur yapılmalı.

Süt ve süt ürünleri bolca tüketilmeli

Özellikle sahurda, protein oranı yüksek olması sebebiyle daha uzun süre tok tutan süt ve süt ürünleri tüketilmeli. Tercihen yumurta ve peynir yenebilir, kefir, ayran, süt içilebilir.

Tam tahıllı ekmek tüketilmeli

İyi karbonhidrat grubundan kahvaltılık tahıl ürünleri, tam buğday, çavdar, yulaf ekmeği, bulgur, makarna gibi besinler besin değeri yüksek, yağ oranı görece daha az ve lifli besinlerdir. Tam buğday/çavdar/yulaf gibi tahıllar lif içeriklerinden dolayı kan şekerindeki dalgalanmaları önler ve açlık hissinin azalmasında etkili olurlar. Bu sebeple iftar ve sahurlarda tam tahıllı ekmek tüketmek metabolizmayı zorlamayacak ve açlık hissini engellemeye yardımcı olacaktır

Kan şekerini sabit tutmaya yardımcı besinler tüketilmeli

Özellikle sahurda meyve yemek gün içindeki şeker dalgalanmalarını önleyecektir. Muz, çilek, böğürtlen gibi meyveler tercih edilebilir.



Bol miktarda su içilmeli

18 saate yakın süre sıvı tüketmemek bedeni halsizleştirip yoracaktır. Bu halden sıyrılmak için iftar ile sahur arasında 1,5-2 litre kadar su tüketmek gereklidir. Böylece vücudun metabolik döngüsü korunmuş olacaktır.