Ramazan ayında mide yanmasını nasıl engellemeli?

Mide yanması mide asidinin yemek borusuna gelmesiyle yemek borusundan gırtlağa doğru oluşan yanma, eksime, acıma hissidir. Kronik bir hastalık olmadığı sürece, genellikle tüketilen besinlerin yeterince çiğnenmemesi veya ağır yemeklerin mide tarafından sindirilememesinden kaynaklanır. Ramazan ayında uzun süren aç kalıp birden yemek yiyince oluşan mide yanmalarının önüne geçmek mümkün.

İftardan sonra aşırı veya hızlı yemek sonucu mide yanması olduğunda domates, soğan, sarımsak, baharatlı yiyecekler ve kızartmalardan bilhassa uzak durmak gerekir. Bu besinler mide yanmasını arttıracaktır.

Mide yanmasına iyi gelecek besinler ise, mide asidini tutan ve diğer besinlere göre sindirimi daha kolay olan çiğ sebzeler, lifli meyveler, besin değeri yüksek tahıllı gıdalardır. Mide yanıyorsa birkaç lokma ekmek yemek de iyi bir tercih olacaktır.

Mide yanmasına iyi gelecek özel tarifli lahana turşusu

Malzemeler

fermente lahana

1 adet mor lahana

5 tane havuç

1 adet küçük boy beyaz lahana

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 su bardağı yoğurt suyu



Yapılışı

Lahana, mor lahana, beyaz lahanayı murfak robotundan geçirin.

Havuçları küçük küçük doğrayın ve karışıma ilave edin. İçine yoğurt suyu ve kaya tuzunu ekleyip iyice eze eze karıştırın.

Sonra bu karışımı 2 litrelik cam kavanozlarda 3-4 cmlik boşluk kalacak şekilde doldurun. Karışımı şıkıştırarak yerleştirin ve karışımın kendi suyunun altında kalmasına özen gösterin. 5 gün boyunca kpağı kavanozu oda sıcaklığına bekletin. 5 gün sonunda buz dolabına alabilirsiniz.