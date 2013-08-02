Ramazan Bayramı’nda tatlı tüketimine dikkat

Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Fulya Akın, Ramazan ayında insan vücudunda değişimler meydana geldiğini belirterek, Ramazan Bayramı’nda bir anda tatlıyı fazla tüketmenin doğru olmadığını açıkladı.

Bayramda fazla tatlı tüketiminin hem mideye yük hem de çok fazla kalori alarak şişmanlamaya zemin hazırladığını belirten Doç.Dr.Akın, “Normal beslenme düzenine geçildiğinde öğün sayısını altıya çıkarmak ve her öğünde mideyi çok fazla doldurmamak gerekir. Öğünlerde ağır, yağlı ve tuzlu yemeklerle kızartmalardan kaçınılmalıdır. Bunların yerine sebze yemekleri, haşlama gibi daha sağlıklı besinler tüketilmelidir. Her gün mutlaka 1,5-2 litre sıvı almaya özen gösterilmelidir. Yoğurt, sebze yemekleri ve meyve yemek bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Doç.Dr.Akın, fazla ve dengesiz beslenmeden en çok kalp damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, alerji, böbrek hastalığı, mide bağırsak hastalıkları olanların etkilendiğini sözlerine ekledi.