Ramazan Bayramı ne zaman, bayram ayın kaçında? Bayramda dört günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşların araştırmaları sıklaştı. Corona virüs tedbirleri kapsamında halen 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta devam eden şehirler arası seyahat ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Mübarek Ramazan ayı içerisinde 20 günlük sürecin geride kalması ve bayrama kısa bir süre kalması ile birlikte vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Bayram ayın kaçında, arefe günü ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAKAN KOCA BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI SORUSUNU YANITLADI

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı sorusu üzerine Koca, bunun bir hükümet kararı olduğunu, gelecek günlerde salgının seyrinin bunda etkili olacağını söyledi. Koca, "Önümüzdeki günler salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. O durumda hükümet de Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Bununla ilgili Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Özellikle salgının gelecek haftaki seyri de görülerek, ona göre gerekirse gündeme almış olacağız." diye konuştu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı