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    HaberlerRamazan Haberleri Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
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    17.05.2020 - 10:05 |

    Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

    Ramazan ayının 24. günündeyiz. 19 Mayıs'ta en hayırlı gece olan Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Günler birer birer ilerlerken Müslümanlar 'Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?' siye soruyor. İşte detaylar...

    Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

    Ramazan Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Günler ilerledikçe tam tarihi merak eden milyonlar 'Ramazan Bayramı ne zaman?' diye soruyor. Öte yandan corona virüs nedeniyle 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da merak konusu... İşte detaylar...

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2020)

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

    BAYRAMDA 9 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Ramazan Bayramı tatilinin pazar, pazartesi ve salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir sokağa çıkma yasağı beklenmiyor. 

    17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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