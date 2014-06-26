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    26.06.2014 - 16:04 |

    Ramazan’da susuzluğa karşı karpuz

    Diyet Uzmanı Aslı Cemile Özatan, Ramazan ayının sıcak ve uzun günlere rastlamasıyla, oruç tutanların günlük sıvı ihtiyacını dengeleyebilmesi için karpuz yemeleri tavsiye etti.

    Ramazan’da susuzluğa karşı karpuz

    Ramazan ayının yaza denk gelmesi, sahur ve iftar arasındaki sürenin de oldukça uzun olması nedeniyle açlıktan ziyade susuzluk vücudu zorluyor. Özel Medicana Konya Hastanesi Diyetisyenlerinden Aslı Cemile Özatan, oruç ayında susuzluğu en aza indirmenin püf noktalarını anlattı. Yaklaşık 17 saat hem açlık hem susuzluk dönemine geçileceğini belirten Özatan, bu dönemde hem sağlıklı ibadet yerine getirebilmek hem de kilo verebilmek için çok daha düzenli bir beslenmeye yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle susuzluğun ön plana çıkacağı Ramazan ayında susuzluğun önüne geçebilmek için hem iftar hem de sahurda tuz ihtiva etmeyen besinlerden alım yapmak gerektiğini kaydeden Özatan, “Aynı zamanda su miktarını artırabilmek için özellikle iftarda ve sahurda bir miktar çorbayla öğüne başlamak sıvı alımının destekçisi olacaktır. Özellikle de sahurda aldığımız kahve ve çay sıvı alımının vücuttan çok daha hızlı atılımını sağlayacak ve susuzluğun en büyük sebeplerinden birini oluşturacak. Bu sebeple biz sahurda özellikle ayran, süt, soda ya da bitki çayı tüketimlerini öneriyoruz” dedi.

    AŞIRIYA KAÇMADAN KARPUZ YİYİN

    Ramazanda susuzluğu giderebilmek için özellikle yaz meyvelerinde karpuzun öncelikli olarak tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Özatan, “Bununla birlikte yine mevsim meyvelerinden eklemiş olduğumuz su tüketimine de Ramazan döneminde bol bol yer vermemiz gerekiyor. Kuru meyveleri tüketmek yerine özellikle hem sahur hem de iftardan sonraki yatana kadar ki süreçte bol su ihtiva eden karpuz tüketimine yer verilmesini istiyoruz. Onda da miktarında çok aşırıya kaçmadan şişkinliğin yaşanmaması için yaklaşık 5-6 dilimlik porsiyonlar halinde sıvı tüketiminin artışında bize destek sağlamasını istiyoruz. Bununla birlikte hem iftar hem de sahurda soda ve bitki çaylarını olabildiğince yer vermemiz gerektiği bu Ramazan döneminde iftarda orucumuzu açtıktan sonra ve sahurda yatana kadar toplam mutlaka günlük sıvı ihtiyacımızın 3 litre olduğunu bildiğimiz için de ara ara su tüketimlerine yer vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

    Öte yandan, Ramazan’a sayılır günler kala çarşı-pazarda da hareketlilik yaşanıyor. Karpuz esnafı, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte satışlarının artmasından memnun olduğunu belirtirken, vatandaş da kavurucu sıcaklarda susuzluk çekmemek için karpuz aldıklarını söyledi.

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