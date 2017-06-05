Ramazan’da süt ve süt ürünleri tüketimini ihmal etmeyin



Bu yıl yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle oruç süresi 16-17 saati buluyor. Ayrıca normal beslenme düzeninden farklı bir düzene geçiliyor, öğün sayısı ve saatleri tamamen değişiyor. Bu nedenle vücudun iftar ve sahurda doğru ve dengeli beslenmesi büyük önem kazanıyor.

Teksüt, bu dönemde süt ve süt ürünlerinin sofralardan eksik edilmemesini öneriyor. Süt ve süt ürünlerinin çorbada, yemekte, tatlıda yani sofrada yer alan pek çok unsurda kullanılabileceğine dikkat çeken Teksüt, süt ürünlerinin başta protein ve kalsiyum olmak üzere yağ, karbonhidrat, çeşitli vitaminler gibi içerdikleriyle benzersiz ve besleyici bir besin öğesi olarak öne çıktığına dikkat çekiyor.

Bununla birlikte süt ürünleri sindirimi de kolaylaştırırken, sahurda içilecek bir bardak süt veya ayran da gün içinde daha uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Teksüt, bu nedenle sağlıklı ve dengeli bir Ramazan dönemi için;

‘süt, yoğurt, ayran, cacık, peynir, tereyağ gibi süt ve süt ürünlerini ya da süt içeren, sütle yapılan yemek ve tatlıları sofralarınızdan eksik etmeyin’ tavsiyesinde bulunuyor.

