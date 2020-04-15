Ramazan ne zaman? 2020 ilk oruç ne zaman tutulacak?

Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olan mübarek ramazan ayı heyecanla bekleniyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleniyor. Günahların affolduğu bu hayırlı ayın bu sene hangi güne denk geldiği binlerce mümin tarafından araştırılıyor. İşte ramazan ayının başlangıcı...

2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

2020 yılı Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 24 Mayıs 2020...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 ŞUBAT 2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ

21 MART 2020 CUMARTESİ MİRAÇ KANDİLİ

07 NİSAN 2020 SALI BERAT KANDİLİ

24 NİSAN 2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI

19 MAYIS 2020 SALI KADİR GECESİ

23 MAYIS 2020 CUMARTESİ AREFE

24 MAYIS 2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

25 MAYIS 2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

26 MAYIS 2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREFE

31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ

28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ