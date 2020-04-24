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    24.04.2020 - 12:23 |

    Ramazan'da mukabele saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Mukabale saat kaçta başlayacak?

    Bu ramazan ayında corona virüs salgını nedeni ile camilerde mukabele okunmayacak. Ramazan ayı boyunca ibadetlerini evde yapacak olan müslümanlar mukabale hangi kanaldan yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Mukabele hangi kanaldan yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

    Ramazan'da mukabele saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Mukabale saat kaçta başlayacak?

    Ramazan ayı içerisinde öğle ve ikindi namazının ardından okunan Kuran-ı Kerim'in okunması ile yapılan mukabele geleneği bu yıl Ramazan ayı boyunca cemaatle camilerde namaz kılınamayacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar mukabele yayınlarının hangi kanal üzerinden yayımlanacağını merak etmeye başladı. Ramazan ayı boyunca Diyanet TV üzerinden mukabele yayınları yapılacak?

    MUKABELE YAYINLARI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

    Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor. Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar’ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.

    5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, her gün bu saatte ekranlara gelecek.

    MUKABELE NEDİR?

    Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Kur'an, Peygamber'in son Ramazan'ında okuduğu sıralama ile vefatından sonra Ebubekir zamanında mushaflaştırılmış, Osman zamanında teksir edilerek büyük şehirlere gönderilmiştir. 600'den fazla sahifeden oluşan kitap düzeni, takriben 20 sayfadan oluşan 30 cüze bölündü. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz okuyarak bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okuma geleneği içinden mukabele geleneği doğmuştur.

    CANLI MUKABELE YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

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