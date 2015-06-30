BİST96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Ramazan’ı kilo almadan geçirmenin 12 püf noktası
    ABONE OL
    30.06.2015 - 11:01 |

    Ramazan’ı kilo almadan geçirmenin 12 püf noktası

    Ziyafet sofralarına dönüşen Ramazan sofralarından kilo almadan sağlıkla kalkmanın püf noktalarını Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik…

    Ramazan’ı kilo almadan geçirmenin 12 püf noktası

    1. İftarı iki öğüne bölün. Çorba ve iftariyeliklerle başlayıp, yarım saat mola verdikten sonra ana öğüne geçebilirsiniz.

    2. Mutlaka sahura kalkın.

    3. Olabildiğince yavaş yiyin ve iyi çiğneyin!

    4. İftardan 1 saat sonra küçük bir yürüyüş yapın.

    5. Öğünlerinizde kızartmalar, çok yağlı, peynir ve zeytin gibi çok tuzlu besinlerden kaçının.

    6. Sahurda 1 bardak süt ve yulafı pişirip, ılınınca içine biraz çilek ve kiraz doğrayarak hem düşük sodyumlu (böylece el ve ayaklarınız şişmez) hem de kan şekerinizi fırlatmayacak bir öğün tercih edin. Bunu haftada 2 defa tekrarlayabilirsiniz.

    7. Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişleri tüketin. Ancak tuzsuz olmasına dikkat edin.

    8. 1.5- 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

    9. Sebzelere özellikle iftarlarda yer ayırın.

    10. Şerbetli tatlılar ve rafine şekerli yiyeceklerden uzak durun. Haftada 2 defa sütlü tatlı tüketin. Diğer günlerde tatlı yerine, kuru meyveleri tercih edin.

    11. İftariyeliklerde seçim yapıp tüketin. Örneğin tereyağı, zeytin, sucuk, pastırma arasında seçim yapın ve hepsini bir arada değil; bir öğünde sadece birini tüketin.

    12. Erik su içeriği çok yüksek bir meyve olduğu için istediğiniz kadar yiyebilirsiniz.

    Tepsi kebaplı iftar menüsü

      Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Süleyman Soylu kimdir, kaç yaşında? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa kararını açıkladı

      Süleyman Soylu kimdir, kaç yaşında? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa kararını açıkladı

      Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

      Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

      Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

      Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

      Demirci'de bir sokak karantinaya alındı

      Demirci'de bir sokak karantinaya alındı

      Sıradaki Haber