Ramazan’ı kilo almadan geçirmenin 12 püf noktası

1. İftarı iki öğüne bölün. Çorba ve iftariyeliklerle başlayıp, yarım saat mola verdikten sonra ana öğüne geçebilirsiniz.

2. Mutlaka sahura kalkın.

3. Olabildiğince yavaş yiyin ve iyi çiğneyin!

4. İftardan 1 saat sonra küçük bir yürüyüş yapın.





5. Öğünlerinizde kızartmalar, çok yağlı, peynir ve zeytin gibi çok tuzlu besinlerden kaçının.

6. Sahurda 1 bardak süt ve yulafı pişirip, ılınınca içine biraz çilek ve kiraz doğrayarak hem düşük sodyumlu (böylece el ve ayaklarınız şişmez) hem de kan şekerinizi fırlatmayacak bir öğün tercih edin. Bunu haftada 2 defa tekrarlayabilirsiniz.

7. Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişleri tüketin. Ancak tuzsuz olmasına dikkat edin.

8. 1.5- 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin.





9. Sebzelere özellikle iftarlarda yer ayırın.

10. Şerbetli tatlılar ve rafine şekerli yiyeceklerden uzak durun. Haftada 2 defa sütlü tatlı tüketin. Diğer günlerde tatlı yerine, kuru meyveleri tercih edin.

11. İftariyeliklerde seçim yapıp tüketin. Örneğin tereyağı, zeytin, sucuk, pastırma arasında seçim yapın ve hepsini bir arada değil; bir öğünde sadece birini tüketin.





12. Erik su içeriği çok yüksek bir meyve olduğu için istediğiniz kadar yiyebilirsiniz.



Tepsi kebaplı iftar menüsü