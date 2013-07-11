Ramazan "Kaymaklı Atom" zamanı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte simit fırınlarında ismi Samsun’la özdeşleşmiş olan 'Kaymaklı Atom' yapma telaşı başlıyor. Samsun atomunu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise pişerken ortasından şekerin bal renginde dışa taşması.



Özellikle Ramazan ayında üretilen ve 7’den 70’e tüm Samsunlulardan büyük talep gören 'Kaymaklı Atom' atıştırmalık tatlı niyetine vazgeçilmez bir Ramazan geleneği olarak dikkat çekiyor. Çeşitli illerde ve büyük marketlerde 'beze' adıyla satılan Kaymaklı Atom’un Samsun’la özdeşleştiğini belirten Merkez Simit Fırını sahibi Doğan Erol, 40 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Erol, başka illerde yapılan atomlarla kendilerinin yaptıkları arasındaki lezzet farkının dağlar kadar olduğunu söyledi.



Kaymaklı atomu yumurta akı, şeker ve su haricinde hiçbir madde katmadan eski usulle 10’ar kiloluk bakır tencerede el ile karıştırarak yaklaşık 1 saatte yaptıklarını belirten Erol, “Bizim ana işimiz simitçilik. Ancak Ramazan ayı geldiğinde satışlarımız oldukça düşer, atalarımız bu arada yumurtanın sarısını pidede kullanırken akını da tatlı yapımında kullanmak için sadece lezzetli bir tatlı çeşidi olan atomu keşfetmiş. Her Ramazan’da bütün simit fırınlarında atom mesaisi başlar. Sabah 07.00’de başlayan imalat iftar saatine kadar devam eder. Biz Merkez Simit Fırını olarak günde yaklaşık 5 bin adet atom yapıyoruz.” dedi.



Hazmı kolay bir tatlı



Samsun’un simidi ve pidesi kadar meşhur olan atomun müptelaları olan kişiler olduğunu hatırlatan Doğan Erol, bir oturuşta 10 tane yiyenlerin olduğunu, hazmı kolay en iyi tatlının atom olduğunu belirtti. Atomun, 140 derecelik ateşte pişirildikten sonra yenildiğini kaydeden Erol, “Ancak Ramazan ayının sıcak yaz aylarına denk gelmesiyle yeni lezzet arayışlarına giren bazı vatandaşlar atomu pişirmeden dolaba koyup soğuttuktan sonra dondurma niyetine de yiyorlar. Yani hem pişmişi hem de çiğ halde yenebilen ender tatlılardan birisi olan atomun tanesini 10 kuruşa satıyoruz.” diye konuştu.



Erol, özelikle iftar sonrası çocukların ellerindeki tepsilere koydukları kaymaklı atomları kapı kapı gezerek satmalarının Samsun'da vazgeçilmez bir Ramazan geleneği haline dönüştüğünü vurguladı. Erol, şehre gelen turistlerin değişik buldukları atomu hem yediklerini hem de akrabalarına göstermek içim ülkelerine götürdüklerini ifade etti.