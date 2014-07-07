Ramazan lezzetlerinden "bitli helva"

Kentte söz konusu helvayı 5 kuşaktır yapan Helvacıoğlu ailesi, dedeleri tarafından 1898 yılında kurulan şirketin, sadece helva üretimi yaptığını bildirdi.



Şirket sahiplerinden Rıza Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kütahya'nın en eski firmalarından biri olduklarını söyledi.



Kütahya'da, genellikle ramazanda çıkan ve sevilen bir helva türü olan "bitli helva"nın üretimini yaptıklarını belirten Helvacıoğlu, "Bu helvamız susamlı olduğu için yörede de 'bitli helva' diye anılır. Tahin helvasının sakızının, sıcak derecelerde kaynatılıp çırpılması sonucu elde edilen bir ürün. Daha sonra kepçe ile sakızlar, susam dolu masa üzerine dökülür, biz de tek tek elde açarak bu helvayı yaparız" dedi.





"Ramazanda kayınvalideye götürülür"





Helvacıoğlu, bu helvanın susamdan ayrı cevizli olarak da yapıldığını dile getirdi.





Cevizli olanının da bitli helva ile aynı aşamalardan geçtiğini, sadece içerisine ceviz konduğunu anlatan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:





"Bitli helvanın Kütahya'da bir özelliği de ramazan ayının ilk 15 günü damatlar, bundan alarak kayınvalidelere götürür ve orada yenilerek güzel bir ortam oluşturulur. Bu, kentimizde yıllardır sürdürülen bir gelenek. Bu ürünümüzü genellikle ramazan ayına özel yaparız. Bunun sebebi ise ürünü daha çok gelenekselleştirmek istememizden kaynaklanıyor. Helvalarımız, Türkiye'nin her yerinden internet üzerinden alınabilir. Tabi sadece bitli helva üretmiyoruz köpük, tahin helvası ve ezmesi, haşhaş ezmesi gibi ürünlerimizi de istenen yerlere gönderiyoruz. Bu işi yaklaşık 5 kuşaktır sürdürüyoruz. Biz de dedelerimizden alarak buralara kadar getirdik ve geliştirdik. Helvalarımızın en belirgin özelliği, kaliteli ve lezzetli olmasıdır."



