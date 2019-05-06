Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara pide fiyatları

Ramazan ayının başlaması ile iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan pide fiyatları da belli oldu. Ramazan Pidesi İstanbul ve Ankara'da kaç liradan satılacak sorusu Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkaı tarafından açıklandı. Buna göre 300 gr Ramazan pidesi Ankara'da 2,5 lira İstanbul 350 gramlık ramazan pidesi 3 liradan satılacak.

İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 TLye satacak

İstanbul Halk Ekmek (İHE) , Ramazan ayında 300 gramlık pideyi 1 TLden satacak.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin bu yıl Halk Ekmek büfelerindeki satış fiyatı açıklandı. Yapılan açıklamada, 2018 yılı fiyatının aynı şekilde uygulanmasına karar verildi.

İHE resmî sitesinden yapılan açıklama, Ramazan Ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak olan 300 gramlık pide fiyatı, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonunda alınan karar gereği 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da 1 Liradan satışa sunulacaktır denildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELLİ OLDU?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 liradan satılacak" dedi.

Balcı, dün federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ramazan pidesi fiyatlarına artan maliyetlerin yansıdığını anlatan Balcı, “Ramazan ayı geldiğinde fiyat artışının fırsatçılık olarak algılanması doğru değil” ifadesini kullandı. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 7,3 lira olan ramazan pidesi fiyatının illere göre yüzde 12-16 artışla bu sene için azami 8.5 lirayı geçmemek üzere belirlendiğini aktaran Balcı, “İstanbul’da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir’de 300 gramlık pide 2.5 liradan satılacak” dedi.



Kocaeli ve Bursa’da da 300 gramlık pidenin 2.5 liradan satılacağını söyleyen Balcı, “Yumurtalı bol susamlı pidemizin kilogramı ülke genelinde 10 liranın üzerinde olmayacak” diye konuştu. Balcı fiyatları belirlerken özveri gösterdiklerinin altını çizdi.

Halk Ekmek’te 1 lira olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 250 gramlık ekmek 70 kuruştan satılmaya devam edilecek. Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek satış mağazaları ve büfelerinde yerini alacak 250 gramlık ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak. Halk Ekmek Fabrikası, piyasada ekmek fiyatlarına yapılan artıştan sonra kapasite artırma kararı aldı. Zamlardan önce günlük 750 bin adet ekmek ve ekmek çeşidi üreten Halk Ekmek, talebin artması üzerine kapasitesini 815 bine çıkardı.