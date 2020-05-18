BİST99.7680.00EURO7.44-0.19USD6.87-0.36ALTIN389.820.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Arpa şehriyeli kuzu tarifi
    ABONE OL
    18.05.2020 - 09:56 |

    Arpa şehriyeli kuzu tarifi

    Simfer ile Ramazan lezzetlerinde günün fırın yemeği: Arpa şehriyeli kuzu tarifi!

    Arpa şehriyeli kuzu tarifi

    (4 Kişilik)

    Malzemeler:

    2 parça kuzu incik

    2 diş sarımsak

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 dal taze biberiye

    1 su bardağı zeytinyağı

     

    Pilav İçin:

    2 su bardağı arpa şehriye

    4 su bardağı et suyu

    2 yemek kaşığı tereyağı

    Tuz, karabiber

     

    Hazırlanışı:

    Kuzu inciğin birkaç yerinden bıçak yardımı ile küçük delikler açın. Bu deliklerin içine nohut büyüklüğünde kesilmiş sarımsak ve biberiye parçaları batırın. Üzerine 1 su bardağı zeytinyağını dökün. Streçle kapatıp buzdolabında 4 saat bekletin.

    Buzdolabında dinlendirdiğiniz kuzu incikleri sosuyla birlikte sıya dayanıklı bir poşetin içine yerleştirin. Ağzını kapatıp bir fırın tepsisine yerleştirin. 160 dereceye ayarlı fırında, 4-5 saat pişirin. Fırından çıkarın, istediğiniz gibi parçalara ayırıp pilavıyla birlikte servis yapın.

    Pilavı için; Şehriyeleri 1 yemek kaşığı tereyağıyla birlikte karamel rengi olana dek kavurun. Sıcak et suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Yüksek ateşte birkaç dakika kaynatın. Ateşi kısın. Şehriyeler suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alın. Küçük parçalara ayırdığınız kalan tereyağından serpin. Hafifçe karıştırıp hemen kapağını kapatın. 5 dakika demlendirdikten sonra etle birlikte servis yapın.

    Larissa Gacemer çocuk sorularına isyan etti!Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi. Larissa Gacemer, "Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Kötü yorum yazmayın artık" diyerek isyan etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün bankalar, PTT, kargolar açık mı? Çalışıyor mu? Nereler açık nereler kapalı?

    Bugün bankalar, PTT, kargolar açık mı? Çalışıyor mu? Nereler açık nereler kapalı?

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Bugün ve yarın marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros kaçta açılıyor?

    Bugün ve yarın marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros kaçta açılıyor?

    Sıradaki Haber