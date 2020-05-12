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    12.05.2020 - 10:17 |

    Fırında domatesli patates yemeği tarifi

    Simfer'li Ramazan yemeklerinde günün fırın yemeği: Fırında domatesli patates yemeği tarifi!

    Fırında domatesli patates yemeği tarifi

    (4 Kişilik)

    Malzemeler:

     

    2 adet büyük boy patates

    3 adet domates

    5-6 yaprak fesleğen

    3 yemek kaşığı sıvı yağ

    Tuz, karabiber

    1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

     

    Sosu İçin:

    200 ml krema

    1 tatlı kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

    1 diş sarımsak, havanda ezilmiş

    1 adet kapya biber, ince doğranmış

     

    Hazırlanışı:

    Sosu için kremayı, rendelenmiş Hindistan cevizi, doğranmış kapya biber ve havanda ezilmiş sarımsakla birlikte karıştırın. Sosunuz hazır. Patatesleri iyice yıkadıktan sonra kabuklarını soyun. İyice kurulayıp kağıttan biraz daha kalın olacak şekilde çok ince dilimleyin veya rendeden geçirin. Tuz, karabiber ve sıvı yağ ekleyip karıştırın. Domatesleri küp doğrayın. İnce kıyılmış fesleğenle birlikte karıştırın. Patatesleri ve domatesleri karıştırıp aralarına rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını serperek yağlanmış fırın kalıbına aktarın. Üzerine hazırladığınız sosu dökün. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı Simfer Fırın’da yarım saat pişirin. Fırından almadan 4-5 dakika önce kalan peyniri serpin. Peynirler eriyip kızarıncaya kadar biraz daha fırında pişirin.

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