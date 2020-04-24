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    24.04.2020 - 13:35 |

    Fırında fincan dolma tarifi

    Simfer’in Ramazan’a özel fırın yemeklerinde bugün: Fırında fincan dolma!

    Fırında fincan dolma tarifi

    (4 Kişilik)

    Malzemeler:

    500 gram kuzu eti

    4 adet kuru soğan

    3 diş sarımsak

    4 adet domates

    Tuz, karabiber, kuru nane, maydanoz, dereotu

     

    Hazırlanışı:

    Kuzu eti, soğan, sarımsak ve domatesi küçük küçük doğrayın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak taze nane, maydanoz ve dereotunu ilave edip karıştırın. Etli karışımı fincanlara doldurun. Üzerini hamurla kapatıldıktan sonra, 180 dereceye ayarlı fırında 35 – 40 dakika süreyle pişirin.

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