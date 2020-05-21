21.05.2020 - 09:55 |
Fırında hardallı portakallı baget tarifi
Simfer ile Ramazan lezzetlerinde günün fırın yemeği: Hardallı portakallı baget tarifi!
(2-3 Kişilik)
Malzemeler:
5 adet tavuk baget
1 adet büyük boy kereviz
1 kutu Brüksel lahanası
5-6 dal taze kişniş
1 adet büyük boy portakal
3-4 adet taze patates
3 diş sarımsak
Yarım su bardağı hardal
Yarım su bardağı krema
1 kahve fincanı su
Tuz
Hazırlanışı:
Sosu için; Hardalı, suyu ve kremayı iyice karıştırın. Baget tavuk etlerini, enine ikiye kesilmiş lahanaları, kabuğunu soyup iri parçalar halinde doğradığınız kerevizi, kabuğuyla birlikte dilimlediğiniz portakalı, irice doğradığınız sarımsakları, dilimlediğiniz taze patatesleri fotoğrafta gördüğünüz gibi yerleştirin. Üzerlerine taze kişnişi, teze çekilmiş tuzu serpin. En son hardallı sosu dökün. 190 dereceye ayarlı fırında, 45-50 dakika pişirin.
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