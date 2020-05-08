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    08.05.2020 - 09:57 |

    Fırında kahvaltı tepsisi tarifi

    Simfer'li fırın yemeklerinde günün Ramazan lezzeti tam sahur sofralarına layık! İşte fırında kahvaltı tepsisi tarifi...

    Fırında kahvaltı tepsisi tarifi

    (4 Kişilik)

    Malzemeler:

     

    1 adet Ramazan pidesi

    3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

    Tuz, karabiber

    4 adet yumurta

    1 çay bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri

    10-12 dilim sucuk

    8-10 adet kiraz domates

    10-12 adet mantar

    Maydanoz

     

    Hazırlanışı:

    Ramazan pidesini küp şeklinde doğrayıp tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağla birlikte harmanlayın. Yağlanmış fırın tepsisine pide parçalarını, kiraz domatesleri, dilimlenmiş mantarları ve sucukları yerleştirin. Aralarında boşluk bırakarak yumurtaları bu boşlukların içine kırın. En son rendelenmiş kaşar peyniri serpin. 190 dereceye ayarlı Simfer Fırın’da 15 dakika pişirin. En son üzerine maydanoz veya kişniş yaprakları serpin, bekletmeden servis yapın.

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