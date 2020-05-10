Fırında kremalı misket köfte tarifi

(3-4 Kişilik)

Malzemeler:



600-700 gram kıyma

1 çay bardağı galeta unu

1 adet yumurta

1 adet orta boy soğan

Tuz, karabiber, kimyon

Sosu İçin:

200 ml krema

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1-2 yemek kaşığı labne peyniri veya krem peynir

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı kuru köri

1 çay kaşığı taze zencefil, ince kıyılmış

Tuz

Hazırlanışı:

Köfte için kıymayı çukur bir kaba alın. Köfte için verilen tüm malzemeyi ilave edip, 10 dakika boyunca yoğurun. Toparlanması için üzerini streçleyip buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Köfte hamurundan misketten biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Birkaç yemek kaşığı sıvı yağla birlikte yapışmaz yüzeyli bir tavada birkaç dakika kadar ön kızartmasını yapın. Kremalı sosu için, orta boy bir tencerede sütü, mısır nişastasını ve kremayı çırpıp ısıtın. Tuzu, kıyılmış zencefili, labneyi ve baharatını ekleyip pütürsüz bir kıvam alana dek karıştırın. Kızarttığınız köfteleri kremalı sosun içine atın ve ısıya dayanıklı servis tabaklarına paylaştırın. 200 derecede ısıtılmış Simfer Fırın’da 5 dakika boyunca pişirin. Dilerseniz üzerine kıyılmış yeşillik ve çok ince kıyılmış acı biber serpip servis yapabilirsiniz.