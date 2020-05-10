BİST97.845-0.56EURO7.700.22USD7.08-0.09ALTIN388.98-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Fırında kremalı misket köfte tarifi
    ABONE OL
    10.05.2020 - 00:00 |

    Fırında kremalı misket köfte tarifi

    Simfer'li fırın yemeklerinde günün Ramazan lezzeti tam iftar sofralarına layık! İşte fırında kahvaltı tepsisi tarifi...

    Fırında kremalı misket köfte tarifi

    (3-4 Kişilik)

    Malzemeler:

    600-700 gram kıyma

    1 çay bardağı galeta unu

    1 adet yumurta

    1 adet orta boy soğan

    Tuz, karabiber, kimyon

     

    Sosu İçin:

    200 ml krema

    1 su bardağı süt

    1 yemek kaşığı mısır nişastası

    1-2 yemek kaşığı labne peyniri veya krem peynir

    1 tatlı kaşığı zerdeçal

    1 tatlı kaşığı kuru köri

    1 çay kaşığı taze zencefil, ince kıyılmış

    Tuz

     

    Hazırlanışı:

    Köfte için kıymayı çukur bir kaba alın. Köfte için verilen tüm malzemeyi ilave edip, 10 dakika boyunca yoğurun. Toparlanması için üzerini streçleyip buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Köfte hamurundan misketten biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Birkaç yemek kaşığı sıvı yağla birlikte yapışmaz yüzeyli bir tavada birkaç dakika kadar ön kızartmasını yapın. Kremalı sosu için, orta boy bir tencerede sütü, mısır nişastasını ve kremayı çırpıp ısıtın. Tuzu, kıyılmış zencefili, labneyi ve baharatını ekleyip pütürsüz bir kıvam alana dek karıştırın. Kızarttığınız köfteleri kremalı sosun içine atın ve ısıya dayanıklı servis tabaklarına paylaştırın. 200 derecede ısıtılmış Simfer Fırın’da 5 dakika boyunca pişirin. Dilerseniz üzerine kıyılmış yeşillik ve çok ince kıyılmış acı biber serpip servis yapabilirsiniz.

     

    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı

    Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Anneler Günü (2020) mesajları ve sözleri | 10 Mayıs Anneler Günü mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

    Anneler Günü (2020) mesajları ve sözleri | 10 Mayıs Anneler Günü mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

    Sıradaki Haber