09.05.2020 - 00:00 |
Fırında patatesli tavuk baget tarifi
Simfer'li fırın yemeklerinde günün Ramazan lezzeti tam iftar sofralarına layık! İşte fırında kahvaltı tepsisi tarifi...
(4-5 Kişilik)
Malzemeler:
8-10 adet tavuk baget
12-15 adet taze patates
4-5 adet orta boy kapya biber
Sosu İçin:
1 su bardağı domates suyu
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 dal taze biberiye
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
Hazırlanışı:
Sosu için tüm malzemeyi karıştırın. Patatesleri yıkayıp iyice kuruladıktan sonra kabuklarını soymadan ikiye kesin. Hazırladığınız sosu tavuk etleri, patatesler ve kapya biberle birlikte karıştırın. Simfer Fırın kabına dizin. 190 dereceye ayarlı fırında, 40-45 dakika pişirin.
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