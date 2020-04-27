BİST100.2571,52EURO7,580,56USD6,990,47ALTIN385,17-0,39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Fırında sucuklu ve kaşarlı patates tarifi
    ABONE OL
    27.04.2020 - 10:28 |

    Fırında sucuklu ve kaşarlı patates tarifi

    Simfer'li fırın yemeklerinde bugün: Fırında sucuklu ve kaşarlı patates tarifi!

    Fırında sucuklu ve kaşarlı patates tarifi

    (4 Kişilik)

    Malzemeler:

    4 adet büyük ve uzun patates
    4 tatlı kaşığı tereyağı
    4 çay kaşığı kırmızı toz biber
    4 dal taze kekik
    4 çorba kaşığı ketçap
    1 çorba kaşığı zeytinyağı
    1 küçük kase dilimlenmiş sucuk
    8 dilim taze kaşar peyniri

    Hazırlanışı:

    Sosu için; ketçabı, kıyılmış taze kekiği ve zeytinyağını karıştırın. Sosunuz hazırdır.

    Patateslerin kabuğunu soymadan yıkayın. İki parmak genişliğinde aralıklar bırakarak tabanından kopmayacak şekilde dilimleyin. Her dilimin arasına tereyağı sürün. Fırının orta katına yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında, arada bir kontrol ederek piştiğinden emin olana dek kızartın. Patatesler pişince aralarına yarımşar dilim tost peyniri, sucuk ve ketçaplı sostan yerleştirin. Patatesleri tekrar sıcak fırına verin. Peynirler eriyince fırından alın.

    Dila Tarkan önce ayağıyla, sonra kafasıyla top sektirdiDila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doğruer evde sürekli top oynuyor. Sosyetik güzel topçulara taş çıkardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kurt, avıyla görüntülendi

    Kurt, avıyla görüntülendi

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    MİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı

    MİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı

    Sıradaki Haber