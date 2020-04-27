Fırında sucuklu ve kaşarlı patates tarifi

(4 Kişilik)

Malzemeler:

4 adet büyük ve uzun patates

4 tatlı kaşığı tereyağı

4 çay kaşığı kırmızı toz biber

4 dal taze kekik

4 çorba kaşığı ketçap

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 küçük kase dilimlenmiş sucuk

8 dilim taze kaşar peyniri

Hazırlanışı:

Sosu için; ketçabı, kıyılmış taze kekiği ve zeytinyağını karıştırın. Sosunuz hazırdır.

Patateslerin kabuğunu soymadan yıkayın. İki parmak genişliğinde aralıklar bırakarak tabanından kopmayacak şekilde dilimleyin. Her dilimin arasına tereyağı sürün. Fırının orta katına yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında, arada bir kontrol ederek piştiğinden emin olana dek kızartın. Patatesler pişince aralarına yarımşar dilim tost peyniri, sucuk ve ketçaplı sostan yerleştirin. Patatesleri tekrar sıcak fırına verin. Peynirler eriyince fırından alın.