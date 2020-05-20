Fırında vişne soslu tavuk köftesi tarifi

(4 Kişilik)

Malzemeler:

Yarım kilo tavuk kıyması

1 adet kuru soğan

Yarım su bardağı kuru fasulye unu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı vişne sirkesi

1 çay bardağı su

Servis Önerisi:

Bir demet kuzukulağı

Yoğurt

Hazırlanışı:

Kabuğunu soyduğunuz soğanları rondodan geçirin.Kıymayı çukur bir kaba alın. Rondodan geçirdiğiniz soğanı, fasulye ununu, tuzu, karabiberi ve zeytinyağını ekleyin. İyice yoğurun. Karışımdan ufak parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Köfte hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında, 10 dakika pişirin. Bu arada 1 çay bardağı suyu cezveye aktarın. Su kaynayınca vişne sirkesini ekleyin. 1 dakika sonra fırında 10 dakika pişirdiğiniz köfte toplarının üzerlerine dökün. Fırının kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirmeye devam edin.

Servis için; Tabağınıza kuzu kulaklarını yerleştirip yoğurdu dökün. Pişirdiğiniz köfteleri de yerleştirin. Hemen servis yapın.